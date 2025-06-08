أعلنت إدارة الطيران المدني الكويتية أنها تعاملت مع بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة طيران الخليج كانت متوجهة إلى البلاد.

وأوضحت الإدارة أنها تعاملت مع البلاغ " وفق الإجراءات والبروتوكولات الأمنية المعتمدة في مطار الكويت الدولي، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، حيث هبطت الطائرة بسلام، وتم تنفيذ الخطط الأمنية المقررة للتعامل مع مثل هذه البلاغات وتم انزال جميع الركاب من الطائرة".

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران عبد الله الراجحي أن جميع الركاب نقلوا إلى صالة منعزلة ويتمتعون بصحة وسلامة، ولم يسجل أي تأثير سلبي للحادث.

صرّحت الإدارة العامة للطيران المدني، أنه بتاريخ اليوم، الاحد الموافق 8 يونيو 2025، وأثناء رحلة طيران الخليج رقم GF213 المتجهة إلى دولة الكويت في رحلتها المجدولة، ورد بلاغ يفيد بوجود قنبله على متن الطائرة. وقد تم التعامل مع البلاغ فورًا وفق الإجراءات والبروتوكولات الأمنية… pic.twitter.com/xbrOkSJJPs — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) June 8, 2025

وأوضح الراجحي أن "جميع الركاب يخضعون حاليا للإجراءات الأمنية المتبعة، بالتعاون بين وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة الطاقم والمطار، والتحقق من خلو الطائرة من أي تهديد محتمل" مؤكدا عدم تأثر الرحلات المجدولة في مطار الكويت الدولي بالحادث.

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وأشار المتحدث إلى أنه جرى التحفظ على المتسبب في البلاغ واتخاذ الإجراءات الأمنية بحقه.