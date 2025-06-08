صحيفة إسرائيلية عن مسؤول أمني: الحرب في غزة تستمر شهورا

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت -عن مسؤول أمني رفيع- أن تحقيق أهداف العمليات العسكرية الحالية في قطاع غزة سيستغرق شهورا بالوتيرة الحالية "لأنها بطيئة جدا" ومحسوبة للغاية.

وأضاف أن الانتقال إلى المرحلة الثانية يحتاج إلى قرار من القيادة السياسية "وهذا يعني احتمالا كبيرا لمقتل الرهائن".

وبشأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قال المسؤول الأمني الإسرائيلي إن حماس ليست في وضع جيد لكنها بعيدة كل البعد عن الانهيار، كما أكد عدم وجود علامات على التفكك أو الذعر، وأضاف أنه "رغم تصفية كبار القادة لكن حماس لا تزال تعمل بشكل منظم".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدوية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- توعد قبل أيام بمواصلة الحرب على غزة "حتى تحقيق جميع أهدافها" مكررا تعهّده بـ"هزيمة حماس" وتحرير جميع أسراه، وضمان "ألا تشكّل غزة تهديدا لإسرائيل بعد الآن".

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد ساعات من إعلان مقتل 3 جنود إسرائيليين، مؤكدا أن "الثمن الذي يدفعه الإسرائيليون في هذه الحرب باهظ، لكنه ضروري".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل -بدعم أميركي- إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

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وقد خلفت حرب الإبادة الإسرائيلية أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة لمئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.