شاهد وتتبع مسار السفينة مادلين على بعد 100 ميل من غزة

تواصل السفينة مادلين مارلين إبحارها لليوم الثامن على التوالي في اتجاه قطاع غزة بهدف كسر الحصار عنه.

ووفق معطيات الملاحة، فإن السفينة تبعد نحو 100 ميل بحري عن المياه الإقليمية الفلسطينية، إذ يتوقع وصولها غدا. وأعلن النشطاء على متن السفينة أن المسيّرات تواصل التحليق باستمرار بالقرب منها.

ونشرت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة رابطا إلكترونيا لتعقب السفينة والتأكد من مسارها وسلامة ركابها، وطالبت داعميها حول العالم بنشره على نطاق واسع.

ويمكن تتبع مسار السفينة مادلين المتجهة إلى غزة على الخريطة، وهي تبحر الآن قبالة السواحل المصرية، ويمكن مشاهدة المسار عبر موقع غارمين لتتبع الملاحة البحرية.

وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة -اليوم الأحد- إن السفينة "مادلين" التابعة لها تواجه "تشويشا إسرائيليا خطيرا"، في حين أكد طبيب فرنسي على متن السفينة أن طائرات مسيرة تحلق فوقها منذ ساعات.

وقالت اللجنة -في منشور عبر صفحتها على منصة فيسبوك- اليوم إن النشطاء على متن مادلين يواصلون الإبحار رغم التهديدات، حاملين رسالة العالم إلى المحاصرين في قطاع غزة: "أنتم لستم وحدكم".

وكانت السفينة أبحرت مطلع يونيو/حزيران الجاري من ميناء كاتانيا الإيطالي باتجاه القطاع، في رحلة ترمي لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل عليه.

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وتحمل السفينة مادلين على متنها 12 ناشطا من جنسيات متعددة، إضافة إلى مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والمعدات الطبية.

ومادلين هي السفينة الـ36 ضمن تحالف أسطول الحرية، الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007.

وقد سُميت السفينة على اسم مادلين كُلاب، وهي أول فتاة فلسطينية احترفت صيد الأسماك في قطاع غزة، وقد فقدت والدها ومصدر رزقها بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.