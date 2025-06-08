الطفل الشهيد محمد زامل وحيد والديه.. مشهد مؤلم يتكرر بغزة

في مشهد مؤلم من مآسي سكان قطاع غزة في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 استشهد الطفل الوحيد لوالديه محمد زامل متأثرًا بجراحه، بعد إصابته بجراح بليغة قبل أسبوع، في قصف إسرائيلي على منزل عائلته في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وقد وُلد الطفل محمد زامل عبر عمليات لتعزيز الإخصاب والحمل بعد 15 عامًا من الانتظار وتنقّل والداه بين عدة دول من أجل العلاج.

وخلال عملية إنقاذه يظهر الطفل في مقطع مصور وهو يتأوّه ألمًا بينما والده المفجوع يحمله ويهرول به بعد إصابته.

كان الوالد يعتصر ألمًا وهو ينادي على طلفه "بابا" ثم يكرر ألفاظ الاعتذار والأسف لما حدث لوحيده الذي كان بين الحياة والموت حينها.