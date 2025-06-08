روسيا تواصل تقدمها وزيلينسكي: خسائرنا فادحة إن لم تدعمنا أميركا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها عبرت الحدود الإدارية لمقاطعة دنيبرو بيتروفسك من دونيتسك، وأنها تعمل على توسيع عملياتها داخل أراضي المقاطعة، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه دون دعم أميركي ستزداد فرص روسيا في الانتصار.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربات جوية على ورشة لإنتاج المسيرات ومواقع تخزينها، ومستودعات للذخيرة ومواقع انتشار للقوات الأوكرانية في 139 منطقة أوكرانية.

وقال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي إن دخول القوات الروسية مقاطعة دنيبرو بيتروفسك الأوكرانية يعني أن من يرفض الاعتراف بواقع الحرب في المفاوضات، سيواجه واقعا جديدا على الأرض.

كما شدد ميدفيديف في منشور على تلغرام، على أن العمليات العسكرية الروسية مستمرة.

في السياق ذاته، أشار موقع "ديب ستيت" العسكري الأوكراني إلى تقدم القوات الروسية في مقاطعة سومي ووصولها إلى ما دون 18 كلم عن مدينة سومي وتوسعها الى مناطق جديدة شمالها.

وكانت هيئة الأركان الأوكرانية أكدت وقوع 193 اشتباكًا بين قواتها والقوات الروسية على طول جبهات القتال، وقالت إن المواجهات تركزت في محيط باكروفسك ومحاور عدة بمقاطعة دونيتسك، إضافة الى تكثيف الهجمات في مقاطعة خاركيف وعدد من بلدات زاباروجيا.

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وأشارت خرائط التحركات العسكرية التي نشرتها الوزارة إلى وجود محاولات اختراق روسية من اتجاهات جديدة في مقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا.

وعلى صعيد المواجهات، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات موسكو وبيلغورود وشبه جزيرة القرم، وأضافت أن دفاعاتها الجوية اعترضت صاروخا أوكرانيا من طراز "نيبتون" في البحر الأسود.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن قواتها أسقطت 131 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينما قال عمدة موسكو إنه تم إسقاط 10 مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة منذ منتصف الليل.

دعم أميركي

من جهته، قال حاكم مقاطعة تولا الروسية إن شخصين أصيبا بجروح إثر اندلاع حريق في مصنع "أزوت" للكيميائيات في مدينة نوفو- موسكوفسك بالمقاطعة بعد سقوط حطام طائرة مسيرة.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية صورا قالت إنها لهجمات شنتها قواتها على آليات وتحصينات وقوات أوكرانية باستخدام مسيرات وقاذفات للقنابل.

وقالت الوزارة إن الهجمات تركزت في عدة محاور في دونيتسك وزاباروجيا وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر فادحة.

في سياق موازٍ، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا يريد وقف الحرب المستمرة بين البلدين للعام الرابع على التوالي.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "إي بي سي" الإخبارية الأميركية إن الهجوم الأوكراني الأخير داخل الأراضي الروسية دمر نحو 34% من الطائرات الإستراتيجية الروسية، وإن القوات الأوكرانية لن تتراجع عن مثل هذه العمليات.

وشدد زيلينسكي على أنه بدون مساعدات أميركية، تزداد فرص انتصار روسيا وستتكبد أوكرانيا خسائر فادحة في الأرواح، وفق قوله، مضيفا أنه يجب على الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وكشف الرئيس الأوكراني أنه تم نقل 20 ألف صاروخ مضاد للمسيرات من واشنطن إلى الشرق الأوسط كانت مخصصة لأوكرانيا.