القسام تعلن مقتل جنديين إسرائيليين وحماس تتحدث عن حرب استنزاف

أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها أجهزوا على جنديين إسرائيليين من المسافة صفر في شارع النزاز (شرق حي الشجاعية) في قطاع غزة الثلاثاء الماضي، ومن جانبها قالت حركة حماس إن الحرب التي أرادها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلا نهاية ستكون نهايته السياسية والشخصية.

وكانت الكتائب -وهي الجناح العسكري لحركة حماس- أعلنت في وقت سابق استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "دي 9" بقذيفة الياسين 105 أمس السبت قرب موقع اليرموك في حي المنارة بمدينة خان يونس (جنوبي القطاع).

وفي سياق مواز، نشرت مجموعة تطلق على نفسها اسم "كتائب الشهيد محمد الضيف" مقطعا مصورا قالت إنه يظهر استهدافها حشودا للجيش الإسرائيلي في غلاف غزة بـ3 صواريخ.

حرب استنزاف

من جهتها، قالت حماس إن الحرب التي أرادها رئيس الوزراء الإسرائيلي بلا نهاية تحوّلت إلى عبء يومي، وستكون نهايته السياسية والشخصية بعد سقوط وهم الحسم السريع.

وذكرت أيضا أن تصعيد الاحتلال عملياته العسكرية يفاقم خسائره، ويدفع أسراه نحو المجهول، معتبرة أنه لا حل إلا عبر صفقة شاملة، وهو ما يرفضه نتنياهو.

وأضافت حماس أن النصر المطلق الذي يتحدث عنه نتنياهو ليس سوى وهم يضلل به جمهوره، مؤكدة أن المقاومة تدير حرب استنزاف ردا على الإبادة ضد المدنيين، وتفاجئ "العدو" يوميا بتكتيكات ميدانية متجددة.

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ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 180 ألف فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن الدمار الواسع.