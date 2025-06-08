الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع في ثاني أيام التشريق

أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين اليوم طواف الوداع، بعد رمي الجمرات العقبة الثلاث في مشعر منى إيذانا بانتهاء نسكهم، وذلك امتثالا لقول الله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون}.

وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف التي تجاوزت طاقتها التشغيلية، 107 آلاف طائف في الساعة، كما بلغت الطاقة الاستيعابية للسعي بين الصفا والمروة نحو 118 ألف ساعٍ في الساعة.

وفي السياق، أكد قائد قوات أمن الحج اللواء عبدالله بن محمد القريش التأهب الكامل لتنفيذ خطط نفرة ضيوف الرحمن المتعجلين من منى، وأن القوات عززت استعداداتها لإدارة وتنظيم الحشود في المسجد الحرام ومنشأة الجمرات في ثاني أيام التشريق، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الأحد.

وشملت منظومة الخدمات المساندة في ساحات المسجد الحرام توفير مستشفيين، و99 موقعًا لدورات المياه، إلى جانب أكثر من 50 نقطة إرشاد ميدانية ضمن فرق راجلة تسهم في توجيه الحجاج ومساعدتهم.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الحجاج يؤدون مناسكهم في أجواء تنظيمية وأمنية مُحكمة دون تدافع أو تزاحم، وكذلك في أجواء إيمانية ويسر في حركة الحجاج وتفويج منظم في منشأة الجمرات.

إعلان

ويواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في مشعر مِنى، في ثاني أيام التشريق. كما يتوافد عدد من الحجاج غير المتعجلين على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، أحدِ أركان الحج، الذي يتبعه السعي بين الصفا والمروة.

وفي مشعر مِنى، يرمى الحجاج الجمرات (21 حصاة) -بدءا من الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة الكبرى، بـ7 حصيات لكل جمرة- ويكبّرون مع كل واحدة منها.

وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب يوم عيد الأضحى المبارك، ويقضيها الحُجاج بمشعر مِنى، وتعرف أيضا بالأيام المعدودات.

وأول أمس الجمعة، بدأ الحجاج في مشعر منى رمي جمرة العقبة، أحد أهم مناسك الحج، مهللين ومكبرين، ثم أدوا طواف الإفاضة، بعدما وقفوا الخميس الماضي على صعيد عرفات، وأداء الركن الأعظم من فريضة الحج.

ورمي الجمرات، وفق مناسك الحج، هو تذكير بعداوة الشيطان، الذي اعترض نبي الله إبراهيم -عليه السلام- في هذه الأماكن، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه.

ويستمر موسم الحج 6 أيام، وانطلق الأربعاء في الرابع من يونيو/حزيران الجاري بيوم التروية في منى، وشهد الخميس الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة.

والخميس، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية -في بيان- أن عدد الحجاج هذا العام سجل مليونا و673 ألفا و230 حاجا وحاجة من داخل المملكة وخارجها.