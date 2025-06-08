الإيطاليون يصوتون على 5 استفتاءات تتعلق بتسريع التجنيس وقوانين العمل

يصوت الإيطاليون اليوم الأحد وغدا الاثنين على سلسلة من الاستفتاءات حول إصلاحات قوانين العمل وتسريع عملية التجنيس.

وفتحت مراكز الاقتراع اليوم الأحد في الساعة 07:00 صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش)، ومن المتوقع ظهور النتائج بعد إغلاق مراكز الاقتراع غدا الاثنين في الساعة الثالثة مساء.

وتتناول معظم الإجراءات قانون العمل، بما في ذلك حماية أفضل ضد الفصل التعسفي، وزيادة مكافآت نهاية الخدمة، وتحويل العقود محددة المدة إلى عقود دائمة، والمسؤولية في حالات حوادث مكان العمل.

ويتعلق الاستفتاء الخامس بتسريع عملية التجنيس، مما يسمح بالحصول على الجنسية بعد 5 سنوات من الإقامة في إيطاليا للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، في حين يتعين عليهم حاليا الانتظار لمدة 10 سنوات على الأقل لتقديم الطلب.

ويحق لأكثر من 51 مليون شخص التصويت في الاستفتاءات، ومع ذلك، فإن نتائج مثل هذه الاستفتاءات تكون ملزمة فقط إذا شارك فيها ما لا يقل عن نصف جميع الناخبين المؤهلين.

وقد فشل العديد من الاستفتاءات الـ78 التي أجريت في إيطاليا حتى الآن بسبب انخفاض نسبة المشاركة.

موقف القوى السياسية

وتنبع الاستفتاءات من مبادرات النقابات العمالية والمعارضة اليسارية، بينما نصح الائتلاف اليميني في روما، بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، أنصاره بعدم المشاركة.

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وتقود ميلوني، زعيمة أكبر حزب حاكم، وهو حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، ائتلافا من 3 أحزاب يمينية ومحافظة منذ أواخر عام 2022.