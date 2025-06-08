الأمن السوري يعلن إحباط محاولة تفجير دراجة مفخخة في حمص

أعلنت وزارة الداخلية السورية -اليوم الأحد- عن إحباط محاولة تفجير دراجة نارية مفخخة عثرت عليها في مدينة حمص (وسط) في إطار خطة لتعزيز الأمن والاستقرار خلال عطلة عيد الأضحى.

وفي بيان نشرته الوزارة عبر منصة تليغرام، قال قائد الأمن الداخلي بمحافظة حمص العميد مرهف النعسان إنه "أثناء عملية تأمين مفارق الطرق ومداخل المدينة، عثرت إحدى الوحدات الأمنية المنتشرة بالمحافظة على دراجة نارية مفخخة في أحد الأزقة".

قائد الأمن الداخلي في حمص العميد مرهف النعسان يعلن إحباط محاولة تفجير بدراجة نارية مفخخة في المدينة ضمن خطة أمنية محكمة لتأمين عيد الأضحى وتعزيز الأمن والاستقرار في عموم المحافظة 📌قائد الأمن الداخلي في حمص: جرى تفكيك الدراجة وإزالة خطرها دون وقوع أي أضرار وتستمر التحقيقات… pic.twitter.com/1hhX2bakn9 — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) June 8, 2025

وأشار النعسان إلى أنه "تم على الفور استدعاء الفرق الهندسية، وتفكيك هذه الدراجة وإزالة خطرها، دون وقوع أي أضرار" مضيفا أن التحقيقات مستمرة لملاحقة المتورطين في ركن الدراجة المفخخة.

وتعمل الداخلية على ضبط الأوضاع الأمنية، وملاحقة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد الذين يثيرون قلاقل أمنية من حين لآخر، كما تواصل إدارة الأمن والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات.