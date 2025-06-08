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الأمن السوري يعلن إحباط محاولة تفجير دراجة مفخخة في حمص

A member of security forces reporting to Syria's interim government checks the identification of a man on a motorcycle at a checkpoint in Homs in west-central Syria on January 8, 2025. In Syria's third city Homs, members of ousted president Bashar al-Assad's Alawite community say they are terrified as new authorities comb their districts for "remnants of the regime", arresting hundreds. (Photo by OMAR HAJ KADOUR / AFP)
عناصر من الأمن يتفحصون أوراق سائقي الدراجات النارية عند نقطة تفتيش في حمص (الفرنسية-أرشيف)
8/6/2025

أعلنت وزارة الداخلية السورية -اليوم الأحد- عن إحباط محاولة تفجير دراجة نارية مفخخة عثرت عليها في مدينة حمص (وسط) في إطار خطة لتعزيز الأمن والاستقرار خلال عطلة عيد الأضحى.

وفي بيان نشرته الوزارة عبر منصة تليغرام، قال قائد الأمن الداخلي بمحافظة حمص العميد مرهف النعسان إنه "أثناء عملية تأمين مفارق الطرق ومداخل المدينة، عثرت إحدى الوحدات الأمنية المنتشرة بالمحافظة على دراجة نارية مفخخة في أحد الأزقة".

وأشار النعسان إلى أنه "تم على الفور استدعاء الفرق الهندسية، وتفكيك هذه الدراجة وإزالة خطرها، دون وقوع أي أضرار" مضيفا أن التحقيقات مستمرة لملاحقة المتورطين في ركن الدراجة المفخخة.

وتعمل الداخلية على ضبط الأوضاع الأمنية، وملاحقة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد الذين يثيرون قلاقل أمنية من حين لآخر، كما تواصل إدارة الأمن والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات.

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المصدر: وكالات

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