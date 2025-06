أمام الكاميرات.. إصابة مرشح رئاسي بكولومبيا في إطلاق نار

أعلنت الحكومة الكولومبية، أن عضوا في مجلس الشيوخ من المعارضة اليمينية، مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، أصيب بالرصاص بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في بوغوتا أمس السبت.

ونقلت رويترز عن وسائل إعلام كولومبية بأن المرشح الرئاسي ميغيل أوريبي في حالة حرجة بعد إصابته بإطلاق النار في بوغوتا.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي المرشح البالغ 39 عاما ميغيل أوريبي وهو يخطب في مناسبة انتخابية في غرب العاصمة عند سماع صوت طلقات نارية فجأة.

وفي لقطة أخرى، يظهر أوريبي مضرجا بالدماء، وهو ملقى على مقدمة سيارة قبل أن يحمله أشخاص إلى داخل إحدى السيارات المارة.

🇨🇴 #Colombia: An assassination attempt was carried out on presidential pre-candidate Miguel Uribe Turbay. He was reportedly shot by a hitman in Fontibón, Bogotá.

There are also reports that a gunfight occurred between his bodyguards and the gunman with at least one other… pic.twitter.com/Gq6gbpUHvP

— POPULAR FRONT (@PopularFront_) June 8, 2025