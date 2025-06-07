قتلى بهجوم مكثف على خاركيف ومصابان بحطام مسيرة في موسكو

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 20 في هجوم روسي على مدينة خاركيف شرق البلاد، استُخدِمت فيه 53 مسيرة و4 قنابل جوية موجهة وصاروخ.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع سلسلة انفجارات ضخمة أدت إلى اندلاع حرائق واسعة نتيجة هجمات روسية متزامنة وكثيفة بالمسيرات والصواريخ على المدينة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في خاركيف إن الهجمات الروسية تتم باستخدام صواريخ وقنابل موجهة من طائرات روسية ومسيّرات انتحارية من طراز شاهد.

هجوم قوي

من جانبه، قال رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف، فجر اليوم السبت، إن المدينة تتعرّض حاليا لأقوى هجوم منذ بداية الحرب الشاملة"، مؤكدا استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والقنابل الموجهة في آن لقصف المدينة.

وعززت روسيا في الأسابيع الأخيرة تقدمها على خط الجبهة، لكن المحادثات الأخيرة في إسطنبول بين موسكو وكييف فشلت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وكتب تيريخوف الساعة 4:40 صباحا (01:40 بالتوقيت العالمي) "حتى الآن، سُمع ما لا يقل عن 40 انفجارا في المدينة خلال الساعة والنصف الماضية"، مضيفا أن "الطائرات المسيرة لا تزال تحلّق في السماء"، محذرا من أن "التهديد لا يزال قائما".

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وأشار تيريخوف إلى أن غارة على مبنى سكني في منطقة كييفسكي أسفرت عن مقتل شخص واحد.

كما ذكرت مواقع عسكرية أن الجيش الروسي نفذ ضربات واسعة على مواقع عسكرية وبنىً تحتية أوكرانية، باستخدام صواريخ مجنحة.

وحسب المواقع العسكرية الروسية، فإن الضربات كانت في كييف و9 مقاطعات أوكرانية أخرى.

كما بثت تلك المواقع صورا قالت إنها لتدمير منظومة دفاع جوي أوكرانية من طراز "باتريوت".

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت مقتل 4 أشخاص على الأقل، وإصابة 16 جراء قصف روسي مكثف على كييف. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن العاصمة استُهدفت بطائرات مسيّرة وصواريخ "كروز" من نوع "كاليبر".

إسقاط مسيرات

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 36 مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة، بينها موسكو.

وقال حاكم مقاطعة موسكو إن شخصين أصيبا بجروح نتيجة سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية قرب مدينة إيسترا شمال غرب العاصمة موسكو. وأضاف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 9 مسيرات أوكرانية في مناطق متفرقة من المقاطعة.

وقال حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف إن 3 أشخاص أصيبوا جراء هجمات أوكرانية بالمسيرات على بلدات في المقاطعة الحدودية مع أوكرانيا.

وأضاف غلادكوف أن القوات الأوكرانية استهدفت أراضي المقاطعة بأكثر من 110 مسيرات وقذيفة، أمس الجمعة، مشيرا إلى وقوع خسائر مادية جراء هذه الهجمات.

والأسبوع الماضي، تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد على هجوم أوكراني بطائرات مسيرة دمّرَ طائرات عسكرية عدة قادرة على حمل رؤوس نووية.

وتسعى أوكرانيا إلى التوصل لهدنة فورية وغير مشروطة لمدة 30 يوما، حيث قدمت آخر مقترحاتها إلى موسكو خلال محادثات السلام في إسطنبول الاثنين.

لكن روسيا رفضت مرارا الدعوات إلى وقف إطلاق النار، ومنذ الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022 قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص، ودُمرت مساحات شاسعة من شرق وجنوب أوكرانيا وأُجبر الملايين على النزوح.