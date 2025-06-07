أبو عبيدة: الاحتلال يحاصر مكانا به أسير وهو يتحمل مسؤولية حياته

وجه أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت "نداء عاجلا" أكد فيه أن أسيرا إسرائيليا يدعى متان تسنغاوكر محاصر مع مرافقيه من كتائب القسام بمكان ما في قطاع غزة.

وحمل أبو عبيدة المسؤولية كاملة لجيش الاحتلال عن سلامة الأسير في حال تعرض لأي أذى.

وقال أبو عبيدة في بيان على تليغرام: "تحذير عاجل لمن يهمه الأمر، قوات الاحتلال تحاصر مكانا يوجد فيه الأسير الصهيوني متان تسنغاوكر".

وأضاف: "نؤكد بشكل قاطع أن العدو لن يتمكن من استعادة الأسير تسنغاوكر حيا.. وفي حال مقتله خلال محاولة تحريره فإن جيش الاحتلال سيكون هو المتسبب في ذلك".

وأشار أبو عبيدة إلى أن وحدة الظل في كتائب القسام تمكنت من الحفاظ على حياة الأسير تسنغاوكر مدة عام و8 أشهر "وقد أعذر من أنذر"، وفق تعبير البيان.

وكان أبو عبيدة قد أدلى أمس بسلسلة تصريحات على تليغرام قال فيها إنه ليس أمام جمهور العدو إلا إجبار قادتهم على وقف الحرب أو التجهز لاستقبال مزيد من أبنائهم في توابيت.

وخلال الساعات الماضية أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 4 من جنوده وإصابة 17 آخرين -بعضهم بجروح خطيرة- في عمليات مقاومة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بينها كمين ناجح في خان يونس.

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وأكدت حركة حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة دفعة واحدة مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بسبب مسؤوليته عن جرائم حرب في غزة، يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال القطاع.