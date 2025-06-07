ساندرز: الدعم الأميركي لحرب نتنياهو التجويعية أمر مريع

جدد السيناتور بيرني ساندرز انتقاداته للدعم الأميركي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وقال إن دعم واشنطن لحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التجويعية ضد الشعب الفلسطيني "أمر مريع"

وكتب ساندرز عبر حسابه في منصة إكس اليوم السبت "الدعم الأميركي لحرب التجويع التي يقودها نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني أمر مريع، ويوجه رسالة لكل طاغية في العالم بأن القانون الدولي يمكن انتهاكه دون عقاب وأن الهمجية مقبولة".

وطالب السناتور بوقف كل المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وعبر ساندرز مرارا عن مواقف معارضة لسياسات بلاده وإسرائيل العنصرية حيال الفلسطينيين، ووصف تجويع الأطفال في غزة بأنها جريمة حرب.

وقال ساندرز إن نتنياهو مجرم حرب، وإن إسرائيل تنفذ "سياسة محسوبة منذ أشهر، بهدف جعل القطاع غير صالح للعيش"، ودعا الإدارة الأميركية إلى وقف مبيعات الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل.

ويعد ساندرز، الذي يتحدر من أصول يهودية وعاش لبعض الوقت في إحدى المستوطنات في فلسطين المحتلة، من أشد المعارضين للحرب الإسرائيلية على غزة وللتمويل الأميركي لإسرائيل.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 180 ألف ضحية فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، علاوة على أكثر من 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.