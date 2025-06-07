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تايلند وكمبوديا تعززان قواتهما على الحدود بعد مقتل جندي

SISAKET, THAILAND - FEBRUARY 09: Thai troops march during a visit by top military leaders at a military base on February 9, 2011 in Sisaket, Thailand. Thousands of refugees have fled the area after clashes between Thai and Cambodian troops near the disputed 11th-century Preah Vihear temple. Presently there is no official ceasefire in place as the two countries contest ownership of the 4.6 sq-km area World Heritage site. The 900-year-old temple belongs to Cambodia following a 1962 World Court ruling but this remains disputed by many Thais. (Photo by Athit Perawongmetha/Getty Images)
جنود تايلنديون على الحدود مع كمبوديا عام 2011 (غيتي)
7/6/2025

عززت تايلند وكمبوديا قواتهما اليوم السبت على الحدود بعد تصاعد التوتر بينهما في الأيام الأخيرة إثر مقتل جندي كمبودي في اشتباكات نهاية مايو/أيار الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع التايلندي فومتام ويتشاياشاي قوله إن تعزيز بلاده وجودها العسكري على الحدود جاء ردا على زيادة كمبوديا عدد قواتها على جانبها من الحدود.

وأضاف ويتشاياشاي -الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء- أن كمبوديا "رفضت في محادثات ثنائية جرت الخميس الماضي مقترحات كان من الممكن أن تؤدي إلى وقف التصعيد".

PREAH VIHEAR, CAMBODIA - FEBRUARY 8: Cambodian soliders head towards the 11th-century Preah Vihear temple as tensions remain high on both sides of the border, on February 8, 2011 in Preah Vihear, Cambodia. Thousands of refugees have fled the area after clashes between Thai and Cambodian troops near the disputed World Heritage site. Presently there is no official ceasefire in place as the two countries contest ownership of the 4.6 sq-km area. The 900-year-old temple belongs to Cambodia following a 1962 World Court ruling but this remains disputed by many Thais. (Photo by Paula Bronstein/ Getty Images)
قوات كمبودية على الحدود مع تايلند عام 2011 (غيتي)

"حشد واستفزاز"

وفي السياق ذاته قال الجيش التايلندي -في بيان له اليوم السبت- إن جنودا ومدنيين كمبوديين توغلوا مرارا داخل الأراضي التايلندية، واعتبر ذلك "استفزازا".

وأضاف أن "الاستفزازات وحشد القوات العسكرية يشيران إلى نية واضحة لاستخدام القوة"، وأكد أنه سيسيطر على كل نقاط التفتيش التايلندية على الحدود مع كمبوديا.

وأمس الجمعة عقدت رئيسة وزراء تايلند بايتونغتارن شيناواترا اجتماعا لمجلس الأمن القومي، وبعد انتهائه قالت إنه "على الرغم من استعداد الجيش للدفاع عن سيادة تايلند، فإنه يتفهم الوضع ومتى يتطلب الأمر تصعيدا".

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وأضافت: "أكد الجيش استعداده لأي سيناريو، لكن أي اشتباك سيسبب أضرارا، لذلك سنتبع الوسائل السلمية"، مؤكدة أن "الحكومة والجيش يعملان معا ويدعمان بعضهما البعض".

ومن جانبه، قال قائد القوات المسلحة التايلندية أمس إن "الجيش يدعم نهج الحكومة في السعي للتوصل إلى حل سلمي".

"دفاع عن السيادة"

من جهته قال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت -في كلمة اليوم السبت- إن بلاده "لن تبادر بالهجوم"، لكنها "ستدافع عن نفسها وتحمي سيادة أمتها"، مشددا على أن كمبوديا تحترم القوانين الدولية، وأن "القوات المسلحة الكمبودية مستعدة للدفاع عن البلاد ضد أي عدوان".

وتعليقا على واقعة 28 مايو/أيار التي قتل فيها جندي كمبودي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الكمبودية أمس الجمعة إن "القوات التايلندية أطلقت النار على قرية تُعرف منذ زمن طويل بأنها موقع عسكري كمبودي".

وأضاف المتحدث الكمبودي أن "الهجوم انتهك سيادة كمبوديا ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين في يونيو/حزيران 2000".

FILE PHOTO: Buddhist monks visit the Preah Vihear temple on the border between Thailand and Cambodia, November 12, 2013. REUTERS/Samrang Pring/File Photo
معبد برياه فيهيار الهندوسي يقع في أرض تتنازع عليها تايلند وكمبوديا (رويترز)

خلاف على معبد

ويعود أصل النزاع الحدودي بين تايلند وكمبوديا إلى أكثر من قرن، إذ يتنازع الطرفان السيادة على نقاط مختلفة غير مرسمة على حدودهما البرية التي يبلغ طولها 817 كيلومترا.

وتصاعد التوتر عامي 2008 و2011 بسبب تجدد النزاع حول منطقة مساحتها 4.6 كيلومترات مربعة فوق منحدر تكسوه الأشجار ويضم معبدا هندوسيا يعود تاريخه إلى القرن الـ11.

ويطالب كلا الطرفين بمعبد برياه فيهيار الهندوسي، الذي حكمت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأنه تابع لكمبوديا.

محادثات ثنائية

وكان مقررا أن تجتمع في العاصمة الكمبودية بنوم بنه في 14 يونيو/حزيران الجاري لجنة الحدود المشتركة بين الدولتين لبحث النزاع الحدودي، وهو الاجتماع الذي جددت وزارة الخارجية التايلندية اليوم السبت التزامها بحضوره.

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وجرى الاتفاق على اجتماع لجنة الحدود المشتركة قبل أن يبدأ البلدان في تعزيز الانتشار العسكري على الحدود.

المصدر: وكالات

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