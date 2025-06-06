قوات الاحتلال تقتحم اليامون بجنين وتصيب فلسطينيا قرب رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بلدة اليامون غرب جنين، في حين أصيب شاب في قرية دورا القرع شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت اليامون ونشرت قناصتها على أسطح المنازل، ودهمت منزل مواطن، وسط تحليق للطائرات المسيّرة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات في البلدة.

يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، إلى جانب تصعيد اقتحاماته لسائر بلدات وقرى المحافظة.

وفي دورا القرع، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، في قرية شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دورا القرع، وأطلقت الرصاص الحي، مما أدى لإصابة شاب (24 عاما).

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن الشاب أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، مشيرةً إلى أن طواقمها تعاملت مع الإصابة ونقلته إلى المستشفى.

وفي السياق، ذكرت مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيرزيت وكوبر وأبو شخيدم شمال رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

من جهة أخرى ذكرت مصادر للجزيرة مساء الجمعة أن مستوطنين يهودا اقتحموا قرية أم الخير في مسافر يطا جنوبي الخليل وقاموا بتأدية طقوس تلمودية.

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بالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون عدوانهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 973 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.