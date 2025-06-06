هجوم روسي واسع على أوكرانيا بالصواريخ والمُسيرات

شنت القوات الروسية هجوما واسعا على أوكرانيا بالصواريخ والمُسيرات، وأوضحت وسائل إعلام روسية -اليوم الجمعة- أن هذا الهجوم استهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية في كييف و9 مقاطعات أخرى.

ومن جانبه، أعلن عمدة العاصمة الروسية إسقاط 6 مسيرات أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو، وقد أفادت هيئة الطيران الفدرالية الروسية بتعليق حركة الملاحة الجوية في مطارات موسكو ومدينة كالوغا.

وفي مدينة إنغلز، اندلع حريق بمبنى سكني في مدينة إنغلز إثر استهدافه بمسيرة أوكرانية، وقالت وسائل إعلام روسية هذه الهجمات استهدفت المدينة التي تقع بمقاطعة ساراتوف.

وأمس، أفادت الإدارة العسكرية في سومي (شمال شرقي أوكرانيا) بتعرض 35 حيا في 17 بلدة إلى 100 هجوم روسي مدفعي وصاروخي وبالمسيرات، في حين قُتل 5 أشخاص على الأقل أحدهم طفل في عامه الأول، في هجوم روسي بمسيّرات استهدف مدينة بريلوكي (شمال البلاد).

وقال مسؤول أوكراني محلي على تليغرام إن الهجوم "ألحق أضرارا بمبان في منطقة سكنية" وأوقع فضلا عن القتلى 6 جرحى نُقلوا إلى المستشفى.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها، وتشترط لإنهائه تخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلا في شؤونها.

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وقد أسفرت هذه الحرب عن مقتل أكثر من 12 ألف مدني أوكراني، وفقًا للأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجنود من كلا الجانبين على طول خط المواجهة الذي يبلغ طوله حوالي ألف كيلومتر.

وتستمر حرب الاستنزاف بين الجانبين رغم الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوسط في اتفاق سلام.