عاجل | الغارديان: جامعة ميشيغان الأميركية تستخدم محققين خاصين سريين لمراقبة مجموعات طلابية مؤيدة لفلسطين

عاجل | الغارديان: مهمة المحققين تعقب الطلاب المؤيدين لفلسطين داخل وخارج الحرم الجامعي وتسجيل محادثاتهم والتنصت عليها

عاجل | الغارديان عن طلاب تعرضوا للتتبع: المراقبون يعملون بشكل أساسي على الترهيب وتعرضنا للشتائم والتهديد

عاجل | الغارديان عن سجلات: المحققون السريون يبدو أنهم يعملون لصالح شركة أمن خاصة مقرها ديترويت

التفاصيل بعد قليل..