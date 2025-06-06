عاجل | الغارديان: جامعة ميشيغان الأميركية تستخدم محققين خاصين سريين لمراقبة مجموعات طلابية مؤيدة لفلسطين
6/6/2025-|آخر تحديث: 20:43 (توقيت مكة)
عاجل | الغارديان: جامعة ميشيغان الأميركية تستخدم محققين خاصين سريين لمراقبة مجموعات طلابية مؤيدة لفلسطين
عاجل | الغارديان: مهمة المحققين تعقب الطلاب المؤيدين لفلسطين داخل وخارج الحرم الجامعي وتسجيل محادثاتهم والتنصت عليها
عاجل | الغارديان عن طلاب تعرضوا للتتبع: المراقبون يعملون بشكل أساسي على الترهيب وتعرضنا للشتائم والتهديد
عاجل | الغارديان عن سجلات: المحققون السريون يبدو أنهم يعملون لصالح شركة أمن خاصة مقرها ديترويت
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة