سرايا القدس تبث فيديو استهداف آلية إسرائيلية في بيت لاهيا

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، مشاهد من استهداف مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية في شمال غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأوضحت السرايا -في مقطع الفيديو- أن استهداف الآلية الإسرائيلية تم بعبوة من نوع "ثاقب" شديدة الانفجار عبر كمين وصفته بـ"الهندسي".

وأظهرت المشاهد عنصرين من سرايا القدس يحملان العبوة الناسفة ومعدات عسكرية أخرى، وسط أزقة ومبانٍ مدمرة قبل نصبها وتمويهها.

ووثقت المشاهد أيضا لحظة تفجير الآلية العسكرية الإسرائيلية، مما أدى إلى اندلاع كتلة كبيرة من الدخان والنيران.

وفي الرابع من الشهر الجاري، أعلن الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي تنفيذ مقاتليه "كمينا هندسيا" ضد آلية إسرائيلية في بيت لاهيا.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.