هبوط اضطراري لطائرة ركاب بألمانيا بعد إصابة 9 ركاب بمطبات هوائية شديدة

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة أيرلندية اضطراريا في مطار ميمينجن بولاية بافاريا الألمانية عقب إصابة 9 أشخاص في مطبات هوائية شديدة نجمت عن عاصفة رعدية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

وبحسب بيانات الشرطة الألمانية، أصيب قبل الهبوط الاضطراري للطائرة التابعة لشركة "رايان إير" 8 ركاب وأحد أفراد الطاقم من بين 185 فردا كانوا على متنها.

وقد نقل 3 من الركاب المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم طفل يبلغ من العمر عامين أصيب بكدمات، وامرأة أصيبت بجرح قطعي في الرأس، وراكب آخر اشتكى من آلام في الظهر. في حين تم التعامل مع بقية الإصابات في الموقع.

وذكرت الشرطة في بافاريا في بيان أن الظروف الجوية دفعت الطيار إلى الهبوط الاضطراري في ميمينجن على بعد حوالي 113 كيلومترا غربي ميونخ.

ووفقا للشرطة، كانت الطائرة تابعة لشركة "رايان إير" وعلى متنها 179 راكبا و6 من أفراد الطاقم، وكانت متجهة من برلين إلى ميلانو.

ونظرا لعدم موافقة هيئة الطيران في جنوب بافاريا على مواصلة الرحلة جوا، تنظم شركة الطيران حافلات لمواصلة الانتقال إلى الوجهة الأخيرة.