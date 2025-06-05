5 أسئلة تشرح حظر دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء إعلانا يحظر دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويفرض قيودا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأجانب الساعين للدراسة في جامعة هارفارد.

وقال ترامب إنه وجد أن "دخول مواطني بعض الدول إلى بلدنا سيضر بالمصالح الأميركية ما لم يتم اتخاذ تدابير"، مضيفا أن هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من "الإرهابيين الأجانب" والتهديدات الأمنية الأخرى.

وأضاف أن "هجوم كولورادو أبرز المخاطر الشديدة التي يتعرض لها بلدنا بسبب دخول أجانب لم يتم التحقق منهم بشكل صحيح".

من جانبه، قال البيت الأبيض إن ترامب وقع هذا الأمر "لحماية الأمة من دخول الإرهابيين وغيرهم ممن يهدد الأمن القومي".

متى يدخل الإعلان حيز التنفيذ؟

يدخل حيز التنفيذ في التاسع من يونيو/حزيران 2025 في الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش.

على من يسري؟

ينص الإعلان على أن حظر الدخول الكامل والجزئي يسري على الأجانب من رعايا الدول المحددة الموجودين خارج الولايات المتحدة في التاسع من يونيو/حزيران الجاري ولا يحملون تأشيرة سارية المفعول في ذلك التاريخ.

كما ينص الإعلان أيضا على أنه لا يجوز إلغاء أي تأشيرة هجرة أو غيرها صادرة قبل التاسع من يونيو/حزيران الحالي "بموجب هذا الإعلان".

إعلان

ما هي الدول الخاضعة لحظر الدخول الكامل؟

أفغانستان

ميانمار

تشاد

جمهورية الكونغو

غينيا الاستوائية

إريتريا

هاييتي

إيران

ليبيا

الصومال

السودان

اليمن

ما هي الدول الخاضعة لحظر الدخول الجزئي؟

تخضع الدول الآتية لتعليق دخول المهاجرين والأشخاص الذين يحملون التأشيرات المؤقتة التالية "بي-1″ و"بي-2″ و"بي-1/بي-2″ و"إف" و"إم" و"جيه":

بوروندي

كوبا

لاوس

سيراليون

توغو

تركمانستان

فنزويلا

هل هناك أي استثناءات لحظر الدخول؟

تشمل الاستثناءات ما يلي: