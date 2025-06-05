شهداء بالقطاع بينهم 4 صحفيين بقصف على المستشفى المعمداني

أفادت مصادر بمستشفيات ناصر والمعمداني والشفاء في قطاع غزة باستشهاد 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم الخميس.

وأكد مصدر طبي بالمستشفى المعمداني في مدينة غزة وسط قطاع غزة استشهاد 4 صحفيين جراء قصف إسرائيلي على المستشفى.

وكان مراسل الجزيرة أنس الشريف، قال إن مسيرة إسرائيلية قصفت الصحفيين بشكل مباشر خلال وجودهم في المستشفى لتغطية مستجدات الحرب.

بدوره قال مدير المستشفى المعمداني في غزة الدكتور فضل نعيم للجزيرة إن قوات الاحتلال استهدفت المستشفى بشكل مباشر ما أدى لاستشهاد 4 أشخاص وإصابة عدد اخرين.

وأضاف أن استهداف الاحتلال للمستشفى هو الثامن منذ بدء الحرب.

وقال إن المستشفى يواجه عبءا كبير جدا بعد خروج الكثير من مشافي القطاع عن الخدمة.

من جانبه أفاد مدير المستشفيات الميدانية في غزة للجزيرة أن الواقع الإنساني في القطاع مرير ولا يمكن وصفه، والطواقم الطبية داخل المستشفيات لا تجد ما تقتات عليه.

وأضاف أن الأغذية التي تحملها شاحنات المساعدات عند المعابر أصبحت فاسدة، والوضع الغذائي في القطاع صعب جدا والأمراض تنهش أجساد الكثيرين.

الصحفيون يودعون ويشيعون زميلهم الصحفي سليمان حجاج الذي ارتقى قبل قليل بغارة للاحتلال على ساحة المستشفى المعمداني في غزة. pic.twitter.com/GRJxuuOLTT — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 5, 2025

قصف منازل وخيم نازحين

وقال مصدر طبي في مستشفى الشفاء إن شخصين استشهدا، أحدهما امرأة حامل جراء قصف إسرائيلي استهدف جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

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كما أكد المصدر استشهاد طفل متأثرا بجروحه في قصف إسرائيلي على مدينة غزة وسط القطاع.

وفي دير البلح، أفاد مصدر طبي باستشهاد طفلة وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة أبو شمالة بمحيط مخبز البنّا غرب المدينة.

فيما تحدث شهود عيان عن قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، أفاد مصدر طبي باستشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين قرب مدينة أصداء في مواصي خان يونس الشمالية.

وتحدث عن شهيدين في قصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في شارع روني قرب منطقة أصداء شمالي خان يونس.

وذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف مبانٍ سكنية في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس.

كما تحدثوا عن قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على منطقة بطن السمين، وقيزان النجار، والبلد، والسطر الغربي، والكتيبة، وشارع 5، ومناطق محيطة في خان يونس.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.