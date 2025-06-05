غارة من مسيّرة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

قال مراسل الجزيرة، اليوم الخميس، إن غارة من مسيّرة إسرائيلية ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد وقت قصير من إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء مبانٍ في الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة بضاحية بيروت الجنوبية، تمهيدا لقصف مواقع قال إن حزب الله يستخدمها لتصنيع مسيرات.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت ستكون الأكبر منذ وقف إطلاق النار، وإن الجيش وضع منظومات الدفاع الصاروخية في شمال إسرائيل على أهبة الاستعداد تحسبا لأي طارئ.

وأضافت المصادر ذاتها أن مسيرات إسرائيلية تحلّق بكثافة الآن في أجواء بيروت، وأن سكان الشمال مطالبون بالاستماع إلى تعليمات الجبهة الداخلية.

تصنيع مسيرات

وقبل الضربة، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيضرب بنى تحتية تحت الأرض في ضاحية بيروت الجنوبية، مخصصة لإنتاج مسيرات، وسيهاجم مواقع لتصنيعها.

وأضاف أن حزب الله يعمل على تعزيز صناعة إنتاج المسيرات استعدادا للحرب المقبلة مع إسرائيل، وأن الوحدة الجوية التابعة لحزب الله تعمل على إنتاج آلاف المسيرات بتوجيه وتمويل من عناصر إيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني أن إحدى وحداته عثرت على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة يارون ببنت جبيل جنوب لبنان، وعملت على تفكيكه.

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وقُتل شخصان الخميس الماضي وثالث السبت الماضي في ضربات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان ضمن آلاف الخروقات، التي خلفت ما لا يقل عن 208 قتلى و501 جريح، حسب وكالة الأناضول، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

تفكيك مواقع

في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الخميس، أن الجيش فكّك أكثر من 500 موقع ومخزن سلاح في المنطقة الممتدة جنوب نهر الليطاني، منذ انتهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت هذه المنطقة تعتبر معقلا لحزب الله، الذي ذهب إلى اتفاق لوقف إطلاق النار نص على تفكيك البنى التحتية للحزب وسلاحه، وعلى انسحاب إسرائيل الكامل، إلا أن إسرائيل لا تزال تحتفظ بخمسة مواقع إستراتيجية في جنوب لبنان.