صاروخ يمني يوقف مطار بن غوريون عن العمل وإسرائيل تعلن اعتراضه

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الخميس، أن مطار بن غوريون توقف عن العمل مؤقتا بسبب صاروخ أُطلق من اليمن، في حين دوت صفارات الإنذار في القدس ومناطق واسعة غربها، حسبما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا اعتراض الصاروخ.

وكانت إسرائيل أعلنت، مساء الثلاثاء، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، إضافة إلى توقف مؤقت لحركة الطيران في مطار "بن غوريون" الدولي.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن الصاروخ أُطلق من اليمن، وتم اعتراضه بنجاح، دون الإشارة إلى حجم الأضرار أو طبيعة المنظومة المستخدمة في عملية الاعتراض.

وكانت بيانات ملاحية من موقع فلايت أوير، المتخصص في تتبع الطيران، أظهرت اضطرابات واضحة في حركة الرحلات الجوية المرتبطة بمطار بن غوريون الدولي، وذلك عقب إعلان تفعيل الإنذارات الجوية وتوقف المطار مؤقتا.

وتعلن جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن منذ أشهر مسؤوليتها عن هجمات متكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية، ضمن ما يصفونه بالرد على المجازر في قطاع غزة ودعم المقاومة الفلسطينية.

وتعهّد الحوثيون بمواصلة هجماتهم الصاروخية على إسرائيل "ما دامت تل أبيب تواصل حرب الإبادة على القطاع".

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وقد شنّت إسرائيل غارات عدة على اليمن، إحداها في 6 مايو/أيار الماضي، وألحقت أضرارا بالمطار الرئيسي في العاصمة صنعاء، وأودت بحياة عدد من المدنيين اليمنيين.