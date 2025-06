ماسك يرد على انتقاده ويعلن: بدوني ترامب كان سيخسر الانتخابات

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الملياردير إيلون ماسك، اليوم الخميس، قائلا إنه يشعر "بخيبة الأمل"، بسبب معارضة ماسك العلنية لمشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الشامل، الذي يقع في قلب جدول أعمال ترامب، فيما قال ماسك "بدوني كان الرئيس الأميركي سيخسر الانتخابات".

وقال ترامب في تصريح بالبيت الأبيض "أنا وإيلون لدينا علاقة رائعة.. لا أعرف ما إذا كنا سنظل كذلك بعد الآن".

وأضاف "لقد قال أجمل الأشياء عني، ولم يقل عني شخصيا أشياء سيئة، إلا أنني متأكد من أن ذلك سيكون لاحقا. لكنني أشعر بخيبة أمل كبيرة في إيلون.. لقد ساعدته كثيرا".

وأكد ترامب أيضا أن ماسك شن هجوما لاذعا على مشروع القانون بسبب الإلغاء المقترح للإعفاءات الضريبية لأصحاب السيارات الكهربائية.

وكان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، قال إنه يعارض مشروع القانون لأنه سيزيد العجز الاتحادي.

وأشار ترامب إلى أن ماسك، الذي حظي بوداع حار من الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي بعد أن أشرف على حملته لخفض التكاليف الاتحادية، مستاء لأنه يفتقد العمل مع الرئيس الأميركي.

False, this bill was never shown to me even once and was passed in the dead of night so fast that almost no one in Congress could even read it! https://t.co/V4ztekqd4g

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025