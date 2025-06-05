اتصال هاتفي بين ترامب والرئيس الصيني في ظل توتر العلاقات

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أجرى، اليوم الخميس، محادثات هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، وذلك في ظل توتر العلاقة بين البلدين بسبب النزاعات التجارية.

وأضافت الوكالة أن الاتصال الهاتفي كان بناء على طلب من الرئيس الأميركي، وذلك دون الخوض في تفاصيل ما تناولته المحادثات.

في السياق ذاته، قالت السفارة الصينية في واشنطن إن الرئيس الصيني أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس ترامب بناء على طلب الأخير.

وتأتي المحادثات وسط اتهامات في الأسابيع القليلة الماضية بين واشنطن وبكين بشأن المعادن الحيوية، وهو نزاع يهدد بعرقلة هدنة هشة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفرض ترامب عقب عودته إلى البيت الأبيض رسوما جمركية جديدة ومرتفعة على الكثير من واردات بلاده، والعديد من دول العالم، خصوصا الصين.

وتوصل البلدان في 12 مايو/أيار إلى اتفاق مدته 90 يوما لإلغاء بعض الرسوم الجمركية المضادة بينهما، والتي جرى تطبيقها منذ تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني.

واتهم الرئيس الأميركي الصين بانتهاك بنود الاتفاق الذي تم إثر مباحثات في سويسرا، حيث اتفق الجانبان على تعليق مؤقت لزيادة التعريفات المتبادلة التي بلغت 125% على المنتجات الأميركية و145% على الصينية.

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وكان الرئيس الأميركي قال، أمس الأربعاء، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ عنيد و"من الصعب للغاية إبرام اتفاق معه".

وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال "أحب الرئيس الصيني شي، لطالما أحببته وسأظل، لكنه عنيد للغاية ومن الصعب للغاية إبرام صفقة معه".