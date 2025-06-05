حجاج بيت الله يفيضون من عرفات إلى مزدلفة

بدأ حجاج بيت الله الحرام -مع غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة- بالتوجه إلى مزدلفة، بعد أن أدّوا ركن الحج الأعظم، وقضوا يومهم بالتلبية والدعاء والاستغفار على صعيد عرفات الطاهر.

وسيصلي حجاج بيت الله الحرام المغرب والعشاء جمعا وقصرا في المزدلفة، وسيقضون الليل أو جزءا منه، قبل أن يتوجهوا مع فجر العاشر من ذي الحجة (يوم عيد الأضحى) إلى مشعر منى، حيث يرمون جمرة العقبة، وينحرون الهدي، ويحلقون رؤوسهم متحللين من الإحرام، ويطوفون بالكعبة طواف الإفاضة.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة، المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن "حركة حجاج بيت الله الحرام اتسمت بالانسيابية وسط جهود تبذلها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج، خدمةً لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين".

وبرمي جمرة العقبة الكبرى والحلق أو التقصير للرجال والتقصير فقط للنساء وذبح الهدي، يتحلل الحجيج التحلل الأصغر من الإحرام.

وبعد ذلك، يتوجهون إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، يتحلل بعده الحجاج تحللا أكبر ثم يسعون بين الصفا والمروة.

وبدأ موسم الحج هذا العام قبل أمس الأربعاء، بيوم التروية من مشعر منى، ويستمر 6 أيام، يقضي الحجيج معظمها بمنى، قبل العودة إلى مكة المكرمة لطواف الإفاضة ثم طواف الوداع.

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خطبة يوم عرفة

وكان حجاج بيت الله الحرام قد أدوا صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بعد توافدهم إلى مشعر عرفات، واستمعوا إلى خطبة يوم عرفة، حيث دعا الخطيب الشيخ صالح حميد الله عز وجل أن ينصر أهل فلسطين وأن يغيث المجوَّعين منهم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الحجاج توافدوا إلى عرفات "مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبّين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار".

وفي خطبة عرفة قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ حميد باكيا: "اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على عدوك وعدوهم وأطعم جائعهم واجبر كسرهم".

ودعا إلى إصلاح "أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها" وقال "اللهم ألف قلوبهم وتول جميع شأنهم وازرع المحبة فيما بينهم"، وحث حميد في خطبته على تقوى الله والتمسك بدينه والعمل بشرعه والالتزام بالأخلاق، حسب بث مباشر نقلته العديد من القنوات التلفزيونية.

إحصائيات

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ مليونا و673 ألفا، و230، منهم مليونا و506 ألفا و576 قدموا من خارج البلد، في حين بلغ عدد حجاج الداخل 166 ألفا، و654 حاجا.

وأوضحت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 877 ألفا و841 حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 795 ألفا، و389 حاجَّةً.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، حيث وصل (1,435,017) حاجًّا وحاجَّة، عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (66,465) حاجَّا وحاجَّة عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (5,094) حاجًّا وحاجَّة.