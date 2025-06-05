حجاج بيت الله يستعدون للوقوف بعرفة

يستعد حجاج بيت الله الحرام للوقوف بعرفة، وهو ركن الحج الأعظم، مع طلوع شمس اليوم الخميس، التاسع من ذي الحجة، بعدما باتوا ليلتهم في مشعر منى إيذانا ببدء مناسك الحج للعام الهجري 1446.

ويقع صعيد عرفات على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي منى، ويقف الحجاج فيه حتى غروب الشمس ثم يفيضون إلى مزدلفة التي تقع على بعد نحو 9 كيلومترات.

وحسب السلطات السعودية، فإن إجمالي عدد الحجاج القادمين من الخارج بلغ حتى الآن نحو 1.5 مليون حاج.

إجراءات وقائية

وأعلنت السلطات السعودية تجنيد أكثر من 250 ألف موظف، وتنسيقا بين أكثر من 40 جهة حكومية، لمواجهة موجات الحرّ المحتملة، وفق ما أفاد به وزير الحج توفيق الربيعة.

ومن بين الإجراءات، زيادة المساحات المظللة بـ50 ألف متر مربع، وانتشار آلاف من الطواقم الطبية، وتوفير أكثر من 400 وحدة تبريد.

ووفقا لوكالة الأناضول، فقد بلغ عدد الحجاج العام السابق (1445هـ/ 2024) مليونا و833 ألفا و164 حاجا وحاجة، بينهم 221 ألفا و854 من داخل السعودية، وذلك حسب تصريح لوزير الحج الذي أوضح في يونيو/حزيران 2024 أن حجاج الخارج قدموا من أكثر من 200 دولة.