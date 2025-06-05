زوما يخسر استئنافه ويواجه تهم فساد

خسر الرئيس الجنوب أفريقي السابق، جاكوب زوما، اليوم الثلاثاء، استئنافه الذي سعى من خلاله إلى إسقاط التهم الموجهة إليه بالفساد، أمام المحكمة العليا في بيترماريتسبورغ.

وتستند هذه التهم إلى قضية فساد كبرى تتعلق بصفقة أسلحة أُبرمت عام 1999، بقيمة عدة مليارات من الراند الجنوب أفريقي، حيث يواجه زوما وشركة الأسلحة الفرنسية "تاليس" تهمًا بالفساد وغسيل الأموال والابتزاز.

وكان زوما و"تاليس" قد تقدما بطلب لإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، بحجة أن وفاة شاهدين رئيسيين تحول دون إمكانية مواجهة الشهادات في المحكمة، مما يجعل المحاكمة غير عادلة.

غير أن القاضي نكوسيناثي تشيلي رفض هذا الطلب، مؤكدًا أن المحكمة لا تملك صلاحية إسقاط التهم، كما رفض حجة زوما بأن غياب الشاهدين المتوفين يشكل انتهاكًا لحقه في محاكمة عادلة.

وبذلك، سيخضع جاكوب زوما، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس أحد الأحزاب، للمحاكمة. وتُعد هذه القضية واحدة من عدة قضايا تورط فيها زوما، وأسهمت في تراجع مكانته على الساحة السياسية في جنوب أفريقيا.

وتثير هذه القضية تساؤلات واسعة حول تأثير الفساد على المشهد السياسي في جنوب أفريقيا، حيث لا يزال زوما شخصية بارزة رغم التحديات القانونية التي يواجهها.