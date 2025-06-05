ترامب يستبعد التوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا ويحذّر من رد "قاسٍ"

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن فرص التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا ضئيلة، محذرا من اتخاذ إجراءات "قاسية" حال فشل جهود إحلال السلام بين البلدين.

وأوضح ترامب أنه حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة وضع حد للمعاناة والدخول في هدنة، مشيرا إلى أن بوتين أبلغه بعزمه الرد على ما وصفه بـ"الهجوم الأوكراني العنيف" داخل الأراضي الروسية.

وعبّر ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق فوري لإنهاء الحرب، لكنه استبعد توقف القتال في المدى القريب، لافتا إلى أن أوكرانيا تلقت مساعدات تجاوزت 500 مليار دولار، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه لوقف القتال ووقوفه إلى جانب كييف.

وخلال لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض، قال ترامب إنه طلب من نظيره الروسي بوتين عدم الرد على الهجوم الأوكراني على القواعد الجوية.

رد روسي مرتقب

في الأثناء، أعلن الكرملين أن الجيش الروسي سيقرر "كيف ومتى" يرد على الهجمات التي شنتها أوكرانيا بمسيرات في نهاية الأسبوع الماضي على قواعد جوية روسية.

وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، إن الرد سيأتي "كيف ومتى يرى جيشنا ذلك مناسبا".

واستهدفت أوكرانيا طائرات عسكرية روسية في العديد من المطارات على بُعد آلاف الكيلومترات من حدودها نهاية الأسبوع الماضي، بعد إدخال خلسة مسيرات متفجرة إلى روسيا.

واتهمت موسكو كييف بالوقوف وراء التفجيرات التي تسببت في انهيار جسرين نهاية الأسبوع الماضي، وحوادث القطارات التي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم أطفال، في منطقتي كورسك وبريانسك الروسيتين المتاخمتين لأوكرانيا.

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وقُتل 5 أشخاص على الأقل في هجوم روسي بطائرات مسيّرة استهدف أوكرانيا ليل الأربعاء-الخميس، غداة مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين أكد الرئيس الأميركي في ختامها أن "السلام الفوري" بين كييف وموسكو غير وارد في الوقت الراهن.

وفي بيونغ يانغ، تعهّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تقديم "دعم غير مشروط" لروسيا في كل المجالات، بما في ذلك الحرب التي تخوضها بأوكرانيا منذ 3 سنوات، وأعرب عن ثقته في أن موسكو "ستنتصر" في الصراع.

ومن المقرر أن تنفّذ روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع عملية تبادل جديدة تشمل 500 أسير من كل جانب، وذلك في إطار اتفاقات متواصلة بين الطرفين، وذلك بعد تبادل سابق شمل 1000 أسير من كلا الطرفين، كما اتفقت كييف وموسكو على تسليم جثث الآلاف من الجنود الذين قُتلوا خلال المعارك.

وتشن روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022 هجوما عسكريا واسعا على أوكرانيا، مشترطة لوقفه تخلي كييف عن مساعيها للانضمام إلى التحالفات العسكرية الغربية، في حين ترفض أوكرانيا هذا الشرط، وتعتبره تدخلا في شؤونها.