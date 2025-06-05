القسام تعلن تنفيذ كمين مركب شرق جباليا وتدمير آليتين إسرائيليتين

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)-، تنفيذ كمين مركب استهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الخط الشرقي بمحيط موقع المبحوح شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب في بيان، أن العملية نُفذت في الثاني من يونيو/حزيران الجاري، عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث تمكن مجاهدو القسام من تدمير ناقلة جنود من طراز "نمر" باستخدام قذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ"، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من طاقمها.

وأوضح البيان، أنه بعد تدخل قوة النجدة الإسرائيلية وانسحابها، فجر المجاهدون عبوة شديدة الانفجار في مدرعة "همر" عسكرية، وأوقعوا من بداخلها قتلى وجرحى، قبل أن يشتبكوا مع ما تبقى من أفراد قوة النجدة بالأسلحة الخفيفة.

وأشارت الكتائب إلى أنه فور هبوط طائرة مروحية من طراز "يسعور" لإخلاء الضحايا، استهدفها المجاهدون بالأسلحة الرشاشة وأجبروها على الانسحاب من موقع العملية.

وأكدت الكتائب، أن هذه التفاصيل جاءت "بعد عودة المجاهدين من خطوط القتال"، في إشارة إلى التأكد من نتائج العملية العسكرية.

اعتراف سابق

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمقتل 3 جنود برتبة رقيب أول في معارك بشمال قطاع غزة الاثنين الماضي، إثر استهداف عربة عسكرية من طراز هامر كانوا يستقلونها في جباليا شمال قطاع غزة، كما أصيب اثنان من رجال الإطفاء بجروح.

إعلان

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان مقتضب الثلاثاء- إن الضحايا ينتمون إلى الكتيبة التاسعة في لواء المشاة غفعاتي.

وتأتي هذه العملية في سياق تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة، حيث شهدت الأيام الماضية عدة عمليات للمقاومة الفلسطينية في محيط مخيم جباليا. وقد أفادت مصادر إسرائيلية أخيرا بسقوط قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال في المنطقة ذاتها.

وتُعد منطقة شمال قطاع غزة، وتحديدا محيط مخيم جباليا، من أكثر المناطق شهودا لعمليات المقاومة الفلسطينية ضد القوات الإسرائيلية الموجودة هناك، حيث تستمر المواجهات اليومية منذ بداية العدوان على القطاع.

وحسب بيانات رسمية، فإن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي، منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ 861 قتيلا، منهم 416 منذ بدء العملية العسكرية البرية الإسرائيلية أواخر الشهر ذاته.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للمقاومة الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.