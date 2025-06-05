الحجاج يؤدون ركن الحج الأعظم وخطيب عرفة يدعو لأهل فلسطين

أدى حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بعد توافدهم إلى مشعر عرفات، واستمعوا إلى خطبة يوم عرفة وفق السنة النبوية الشريفة حيث دعا الخطيب الشيخ صالح حميد الله عز وجل أن ينصر أهل فلسطين وأن يغيث المجوَّعين منهم.

ومن مشعر منى حيث قضوا يوم التروية، توافد ضيوف الرحمن على صعيد عرفات، على بعد نحو 15 كيلومترا شرق منى، لتأدية ركن الحج الأعظم، حيث أدوا في عرفات صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة؛ اقتداء بسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الحجاج توافدوا إلى عرفات "مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبّين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار".

وفي خطبة عرفة قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ حميد باكيا: "اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على عدوك وعدوهم وأطعم جائعهم واجبر كسرهم".

ودعا إلى إصلاح "أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها" وقال "اللهم ألف قلوبهم وتول جميع شأنهم وازرع المحبة فيما بينهم"، وحث حميد في خطبته على تقوى الله والتمسك بدينه والعمل بشرعه والالتزام بالأخلاق، حسب بث مباشر نقلته العديد من القنوات التلفزيونية.

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ومع غروب شمس اليوم، تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، التي تقع على بعد نحو 9 كيلومترات عن صعيد عرفات، ويُصلّون فيها المغرب والعشاء.

كما يبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من ذي الحجة، أول أيام عيد الأضحى، تأسيًا بسنة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

ويستمر موسم الحج 6 أيام، وانطلق الأربعاء بيوم التروية من مشعر منى، فيما يشهد اليوم الخميس الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ثم الانتقال منها الجمعة إلى منى لاستكمال مناسك الحج ورمي الجمرات ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة (بمكة).

ومن السبت إلى الاثنين، يستمر الحجاج في رمي الجمرات مجددا في منى، فيما يختتم الحج بأداء طواف الوداع بمكة.

وأمس الأربعاء، أعلن متحدث وزارة الحج غسان النويمي، في مؤتمر صحفي، أن عدد الحجاج الذين وصلوا من خارج السعودية تجاوز 1.5 مليون حاج وحاجة.

ويضاف لهذا العدد آخر من الحجاج القادمين من المملكة، والذي عادة ما يعلن بنهاية موسم الحج.

إجراءات وقائية

وأعلنت السلطات السعودية تجنيد أكثر من 250 ألف موظف، وتنسيقا بين أكثر من 40 جهة حكومية، لمواجهة موجات الحرّ المحتملة، وفق ما أفاد به وزير الحج توفيق الربيعة.

ومن بين الإجراءات: زيادة المساحات المظللة بـ50 ألف متر مربع، وانتشار آلاف من الطواقم الطبية، وتوفير أكثر من 400 وحدة تبريد.

ووفقا لوكالة الأناضول، فقد بلغ عدد الحجاج العام السابق (1445هـ/2024) مليونا و833 ألفا و164 حاجًّا وحاجة، بينهم 221 ألفا و854 من داخل السعودية، وذلك حسب تصريح لوزير الحج الذي أوضح في يونيو/حزيران 2024 أن حجاج الخارج قدموا من أكثر من 200 دولة.