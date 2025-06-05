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البنتاغون يحقق في حوادث تصادم وفقدان مقاتلات من "ترومان"

PORTSMOUTH, ENGLAND - OCTOBER 08: The US warship USS Harry S. Truman is pictured anchored in The Solent on October 8, 2018 near Portsmouth, England. The nuclear powered aircraft carrier, named after the 33rd President of the United States with a crew of more than 5,000, has been at sea since late August and has been on operations in the North Atlantic, Mediterranean and Arabian Gulf. The Nimitz-class ship, launched in 1998 and carries more than 70 helicopters and fixed-wing aircraft, arrived in The Solent on Saturday for a five-day stay. (Photo by Matt Cardy/Getty Images)
البنتاغون فتح تحقيقا في فقدان 3 طائرات مقاتلة تابعة لحاملة الطائرات ترومان (غيتي-أرشيف)
5/6/2025

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) فتحت تحقيقا في فقدان 3 طائرات مقاتلة تابعة لمجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس ترومان"، وذلك في سياق سلسلة من الحوادث البحرية التي شملت المجموعة ذاتها.

وأفادت الصحيفة بأن التحقيق يشمل أيضا حادثي تصادم بحريين منفصلين وقعا ضمن نطاق عمليات المجموعة القتالية لحاملة الطائرات "ترومان"، من دون أن توضح تفاصيل إضافية عن طبيعة الحوادث أو نتائجها الأولية.

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن البنتاغون يجري تحليلا دقيقا لكيفية تمكن جماعة أنصار الله (الحوثيين) من اختبار قدرات ما يُعد أقوى أسطول بحري في العالم، في إشارة إلى الأسطول الأميركي العامل في البحر الأحمر.

وبحسب مسؤول أميركي تحدث للصحيفة، فقد شاركت نحو 30 سفينة أميركية في عمليات قتالية بالبحر الأحمر منذ أواخر عام 2023، وهو ما يمثل قرابة 10% من إجمالي أسطول البحرية الأميركية.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة استخدمت ذخائر ضد الحوثيين تُقدّر قيمتها بأكثر من 1.5 مليار دولار منذ بدء تلك العمليات، مشيرا إلى أن هذه المواجهات وفّرت للبحرية الأميركية "تجربة قتالية لا تقدر بثمن"، وفق تعبيره.

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كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين في البنتاغون أن الصراع في البحر الأحمر يُنظر إليه داخل أروقة وزارة الدفاع الأميركية على أنه "إحماء" لصراع محتمل مع الصين، في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

المصدر: وول ستريت جورنال

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