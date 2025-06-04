52 شهيدا في قصف للاحتلال وعمليات نوعية للمقاومة بغزة وخان يونس

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 52 فلسطينيا في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق عدة بالقطاع اليوم، في حين شنت فصائل المقاومة عمليات جديدة ضد جنود وآليات الاحتلال في خان يونس جنوبا وفي مدينة غزة وجباليا وبيت لاهيا شمالي القطاع.

وأفاد مصدر طبي في مجمع ناصر بأن من بين شهداء اليوم الأربعاء 14 قضوا إثر قصف مسيّرة إسرائيلية خياما تؤوي نازحين في مدرسة غرب خان يونس.

كما أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء باستشهاد 3 فلسطينيين -بينهم طفل ورجل مسن- وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

ووصف أطباء في مستشفى الشفاء حالة عدد من المصابين بالحرجة.

جانب من الغارات إسرائيلية المتواصلة على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/r6LPq97S2w — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 4, 2025

تشييع شهداء

كما شيع فلسطينيون جثامين 13 فلسطينيا استشهدوا في قصف من مسيّرة إسرائيلية على خيمة أخرى تؤوي نازحين في ميناء غزة أمس الثلاثاء.

وأدى القصف -وفق مصدر طبي في مستشفى الشفاء- إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن القصف وقع على أكثر المناطق اكتظاظا بالنازحين غربي مدينة غزة.

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وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين -بينهم أطفال ونساء- إثر غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

قصف مستشفى

وفي وسط القطاع، أفاد مراسل الجزيرة بأن مسيّرات إسرائيلية قصفت سطح مبنى داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة 3 مرات اليوم.

وأدى القصف إلى أضرار في ألواح الطاقة الشمسية وتمديدات الكهرباء والمياه.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال يستمر في سياسته الممنهجة لتقويض المنظومة الصحية، وجددت المطالبة بتوفير الحماية للمؤسسات الصحية وتجريم استهداف المنظومة الصحية.

عمليات للمقاومة

ميدانيا، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم أن مقاتليها استهدفوا أمس الثلاثاء دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105″، مما أدى إلى اشتعال النيران داخلها جنوب مدينة خان يونس.

كما رُصد هبوط طائرات مروحية إسرائيلية للإخلاء، وذلك قرب مفترق مرتجى في منطقة معن.

كما أعلنت القسام استهداف جرافة "دي 9" عسكرية بقذيفة "الياسين 105" أول أمس الاثنين في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس.

من جانبها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها في شمال قطاع غزة أكدوا استهداف تجمعات الاحتلال شرق جباليا بصاروخين من نوع 107، وذلك مساء أول أمس الاثنين.

كما قالت إن مقاتليها نفذوا كمينا هندسيا استهدف آلية عسكرية إسرائيلية في مناطق شمال غرب بيت لاهيا.

وبثت صورا قالت إنها لتفجير عبوة شديدة الانفجار في عربة إسرائيلية من نوع "همر" بموقع مستحدث للاحتلال شرق مدينة غزة.

يشار إلى أن إسرائيل ترتكب بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود.