مستوطنون يهود يحرقون ممتلكات فلسطينية برام الله

قالت مصادر للجزيرة إن مستوطنين يهودا أغلقوا شارع 60 شرق رام الله، وقاموا بإلقاء الحجارة على مركبات الفلسطينيين، كما أقدم آخرون على حرق ممتلكات شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت المصادر أن الدفاع المدني يحاول إخماد حرائق أشعلها مستوطنون بممتلكات الفلسطينيين مساء اليوم الأربعاء في دير دبوان شرقي مدينة رام الله.

من جهة أخرى، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيتين شرق رام الله بالضفة الغربية.

ويواصل جيش الاحتلال عمليات التوغل والهدم في بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، ما خلّف دمارا كبيرا.

وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين وقامت بتجريف البنية التحتية والطرق الرئيسية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بهدف فصل القرى والبلدات عن بعضها.

متابعة | هجوم واسع لمجموعات المستوطنين على قرية دير دبوان شرق رام الله، تخلله إحراق العديد من الممتلكات الفلسطينية. pic.twitter.com/5PH5DJBdXr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 4, 2025

هدم واقتحام

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، حيث أفادت مصادر للجزيرة بأن الاحتلال أغلق الطرق المؤدية إلى المنزلين وحاصرهما، قبيل بدء عملية الهدم.

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وقالت المصادر إن قوات الاحتلال اعتدت على المقدسية أماني عودة وأفراد من عائلتها خلال مقاومتهم إخلاء منزلها بالقوة.

وفي القدس، جدد عشرات المستوطنين اقتحام باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأكدت مصادر فلسطينية أن هذه الاقتحامات اليومية، التي زادت وتيرتها بشكل غير مسبوق بحجة الأعياد الدينية اليهودية، تتزامن مع تشديدات أمنية وتضييق على المصلين الفلسطينيين.