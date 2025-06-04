مداهمات واسعة النطاق في دول أوروبية بسبب احتيال عبر مراكز اتصال

يحقق خبراء شرطة في الجرائم الإلكترونية مع عصابة أوروبية مشتبه بها في عمليات احتيال عبر مراكز اتصال.

وأعلن مكتب الشرطة الجنائية بولاية سكسونيا الألمانية ومكتب المدعي العام في مدينة دريسدن -أمس الثلاثاء- أن أكثر من 170 مشتبها بهم انتحلوا صفة مصرفيين أو أفراد شرطة عبر الهاتف، واحتالوا بشكل رئيسي على كبار السن من خلال رسائل تحصيل ديون مزيفة، أو رسائل إخطار بالدفع، أو مقامرة مزعومة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 في أفغانستان هل استأنف البنك الدولي تعاونه مع طالبان؟ list 2 of 2 رئيس لبنان يتوعد بفتح ملفات الفساد end of list

وفي ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، أجريت عمليات تفتيش من قبل سلطات الأمن في كل من ألمانيا واليونان والنمسا والتشيك وسلوفاكيا.

ووفقا للبيانات، جرى تفتيش 35 منزلا ومكتبا تابعا لـ39 مشتبها بهم. وتحفظت السلطات على هواتف محمولة وأجهزة تخزين بيانات ووثائق. ونفذت أوامر اعتقال بحق يونانيين اثنين ومواطن تركي.

وفي ألمانيا، نفذت عمليات تفتيش في ولايات سكسونيا وبرلين وبافاريا وبادن- فورتمبرغ، هامبورغ وشمال الراين-وستفاليا، راينلاند- بفالتس، زارلاند.

ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات في عمليات احتيال تجاري ومنظم مشتبه بها، بالإضافة لعمليات غسل أموال، في أكثر من 30 ألف حالة. وتقدر الأضرار الناجمة عن تلك الجرائم بما لا يقل عن 8 ملايين يورو (9.1 ملايين دولار).