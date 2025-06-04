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قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة وبلدة طمون شمالي الضفة

Members of the security forces are seen, during an Israeli raid in Tammoun, near Tubas, in the Israeli-occupied West Bank, May 15, 2025. REUTERS/Raneen Sawafta REFILE - CORRECTING FROM "FOLLOWING" TO "DURING
جنود الاحتلال خلال اقتحام سابق لبلدة طمون منتصف الشهر الماضي (رويترز)
4/6/2025-|آخر تحديث: 06:42 (توقيت مكة)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة وبلدة طمون المتاخمة له جنوبي مدينة طوباس بشمال الضفة الغربية، حيث نفذت حملة اعتقالات وجرفت طرقا رئيسية في المنطقة.

وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن وحدات خاصة إسرائيلية تبعتها تعزيزات عسكرية تسللت إلى عمق المخيم من عدة محاور باتجاه حاجز الحمرا ومحيط مدينة جنين شمالي الضفة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، معززة بآليات عسكرية، بلدة طمون، حيث دهمت عدة منازل وأخلت عدة بنايات، ونفذت حملة اعتقالات بحق الفلسطينيين.

وقالت مصادر للجزيرة إن جرافات الاحتلال قامت بتجريف الطرق الرئيسية التي تربط طوباس بمدن وقرى أخرى بمحيط مخيم الفارعة.

وتوازيا مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 980 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال آلاف آخرين، وفق تقارير هيئات فلسطينية.

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المصدر : الجزيرة

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