قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة وبلدة طمون شمالي الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة وبلدة طمون المتاخمة له جنوبي مدينة طوباس بشمال الضفة الغربية، حيث نفذت حملة اعتقالات وجرفت طرقا رئيسيا في المنطقة.

وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن وحدات خاصة إسرائيلية تبعتها تعزيزات عسكرية تسللت إلى عمق المخيم من عدة محاور باتجاه حاجز الحمرا ومحيط مدينة جنين شمالي الضفة.

#متابعة | آليات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية تواصل اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية وسط حملة مداهمات لمنازل المواطنين pic.twitter.com/Ns0eCcH7dq — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 4, 2025

كما اقتحمت قوات الاحتلال، معززة بآليات عسكرية، بلدة طمون، حيث دهمت عدة منازل وأخلت عدة بنايات، ونفذت حملة اعتقالات بحق الفلسطينيين.

وقالت مصادر للجزيرة إن جرافات الاحتلال قامت بتجريف الطرق الرئيسية التي تربط طوباس بمدن وقرى أخرى بمحيط مخيم الفارعة.

🔴 جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية خلال الاقتحام المتواصل لمخيم الفارعة جنوبي طوباس شمال الضفة الغربية pic.twitter.com/y2IzfMSQOW — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) June 4, 2025

وتوازيا مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 980 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال آلاف آخرين، وفق تقارير هيئات فلسطينية.