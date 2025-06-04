مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 في اشتباكات مع المقاومة شمالي غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء بمقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 3 جنود في جباليا شمالي القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة الاستطلاع 6646 وإصابة آخر في المعارك بشمال قطاع غزة، كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 3 جنود أصيبوا بجروح في جباليا أمس الثلاثاء بعد إلقاء مسيّرة لكتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عبوة ناسفة على قوة عسكرية إسرائيلية.

وأمس الثلاثاء، قتل جندي إسرائيلي وأصيب اثنان آخران خلال اشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وسط القطاع.

وذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن مُسيّرة ألقت قنبلة على الجنود في الشجاعية، وسط اشتباكات عنيفة مستمرة.

وأشارت إلى هبوط مروحيات عسكرية في مستشفيي إيخيلوف بتل أبيب وسوروكا في بئر السبع، بعد إعلانها في وقت سابق أن طائرات عمودية في طريقها لإجلاء جنود جرحى من قطاع غزة.

ولفتت إلى أن "سلاح الجو يوفر غطاء جويا للجيش" في حي الشجاعية.

بدوره، أفاد مراسل الجزيرة في غزة محمد قريقع باندلاع اشتباكات في حي الشجاعية، مؤكدا تحليق مروحيات إسرائيلية في أجواء المنطقة، في وقت يستهدف فيه قصف مدفعي إسرائيلي حي الشجاعية والمناطق الشرقية بمدينة غزة.

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أما مراسل الجزيرة في فلسطين إلياس كرام، فقال إن الجيش الإسرائيلي يفرض تعتيما إعلاميا كبيرا بشأن الحدث الأمني الجديد، مشيرا إلى معلومات تفيد بإلقاء مسيّرة فلسطينية قنبلة على قوة عسكرية إسرائيلية.

ولاحقا، أكدت مواقع إخبارية إسرائيلية إلقاء مسيّرة لحماس قنبلة على جنود في الشجاعية، وسط اشتباكات عنيفة مستمرة.

ووفق كرام، فإن 15 جنديا إسرائيليا قتلوا وأصيب 56 آخرون منذ استئناف إسرائيل حربها على القطاع في 18 مارس/آذار الماضي.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 3 جنود خلال معارك أمس الأول الاثنين شمالي القطاع.

ومطلع الشهر الجاري، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إنه أصدر تعليمات إلى قواته بتوسيع نطاق العملية العسكرية لتشمل مناطق إضافية في شمال قطاع غزة وجنوبه.

وحسب بيانات رسمية، فإن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي، منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ 861 قتيلا، بينهم 416 منذ بدء العملية العسكرية البرية الإسرائيلية أواخر الشهر ذاته.