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عاجل | وزير الخارجية السوري: الهجمات الإسرائيلية على سوريا استفزاز لبلدنا

4/6/2025-|آخر تحديث: 21:55 (توقيت مكة)

وزير الخارجية السوري:

  • نثمن الدعم الكبير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للسوريين خلال الأزمة.
  • نثمن الدعم الحيوي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للسوريين خلال سنوات الحرب.
  • نمد يدنا للتعاون لكننا نتعرض لتهديدات تدعمها أطراف خارجية.
  • أطراف خارجية وفلول النظام السابق تشن هجمات ضد المواطنين السوريين.
  • نلاحق العناصر التي تهدد المدنيين السوريين وأمن البلاد.
  • أطالب الاتحاد الأوروبي بمساعدة سوريا.
  • سوريا دولة حرة وذات سيادة وأي دولة تتصرف معنا بالطريقة السابقة إهانة لبلدنا.
  • الهجمات الإسرائيلية على سوريا ليست انتهاكا للقانون الدولي بل استفزاز لبلدنا.
  • لا نسعى للحرب ونطالب باحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
  • منفتحون على الحوار والاستثمار مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وزمن العزلة قد انتهى.
  • نريد أن نكون دولة حرة لا دولة تعتمد على المساعدات وشعبنا عانى الكثير.

 

المصدر: الجزيرة

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