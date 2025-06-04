عاجل | وزير الخارجية السوري: الهجمات الإسرائيلية على سوريا استفزاز لبلدنا
4/6/2025-|آخر تحديث: 21:55 (توقيت مكة)
وزير الخارجية السوري:
- نثمن الدعم الكبير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للسوريين خلال الأزمة.
- نثمن الدعم الحيوي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للسوريين خلال سنوات الحرب.
- نمد يدنا للتعاون لكننا نتعرض لتهديدات تدعمها أطراف خارجية.
- أطراف خارجية وفلول النظام السابق تشن هجمات ضد المواطنين السوريين.
- نلاحق العناصر التي تهدد المدنيين السوريين وأمن البلاد.
- أطالب الاتحاد الأوروبي بمساعدة سوريا.
- سوريا دولة حرة وذات سيادة وأي دولة تتصرف معنا بالطريقة السابقة إهانة لبلدنا.
- الهجمات الإسرائيلية على سوريا ليست انتهاكا للقانون الدولي بل استفزاز لبلدنا.
- لا نسعى للحرب ونطالب باحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
- منفتحون على الحوار والاستثمار مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وزمن العزلة قد انتهى.
- نريد أن نكون دولة حرة لا دولة تعتمد على المساعدات وشعبنا عانى الكثير.
المصدر: الجزيرة