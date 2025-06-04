المرشد الإيراني: طهران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم

اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي أن المقترح الأميركي للتوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن ملفها النووي يتعارض والمصالح الوطنية الإيرانية، مؤكدا أن طهران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم.

وقال خامنئي في كلمة له اليوم الأربعاء إن المقترح الذي قدمه الأميركيون "يعاكس ويعارض تماما مقولة إننا قادرون"، مشددا على أن إيران لا تنتظر "الضوء الأخضر" الأميركي لاتخاذ قراراتها.

وأعلن أن إيران قادرة على إنتاج الوقود النووي اليوم، وأضاف أن التقنية والبرنامج النووي لا يمكن أن تقومان دون عملية تخصيب اليورانيوم.

واتهم خامنئي الولايات المتحدة بمحاولة تفكيك برنامج إيران النووي، موضحا أن طهران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم.

وقال إن الولايات المتحدة لن تستطيع إضعاف برنامج إيران النووي وإن عليها أن تسحب قواتها من المنطقة.