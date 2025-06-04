شاهد.. سرايا القدس تفجّر عربة عسكرية إسرائيلية شرقي غزة

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مشاهد من تفجير مقاتليها عربة عسكرية إسرائيلية شرقي مدينة غزة.

وأوضحت السرايا -في مقطع الفيديو- أن مقاتليها فجروا جيبا إسرائيليا من نوع "همر" بعبوة شديدة الانفجار في موقع مستحدث لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة.

وسُمع صوت أحد مقاتلي السرايا يردد الآية القرآنية "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم".

وأظهرت اللقطات عملية تحضير العبوة الناسفة وزراعتها وتمويهها في جنح الظلام، ثم عملية رصد لتقدم العربة العسكرية باتجاه منطقة زراعة العبوة، حيث أكدت السرايا أن عددا من الجنود الإسرائيليين كانوا بداخلها.

ووثقت مشاهد السرايا لحظة تفجير العبوة الناسفة بالعربة العسكرية الإسرائيلية واندلاع كتلة لهب، في إشارة إلى إصابة الهدف بشكل مباشر.

وأعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة "في معركة" جرت شمالي قطاع غزة مساء الثلاثاء، في حين ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المعركة جرت في حي الشجاعية شرقي غزة.

وأمس الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال مقتل 3 من جنوده وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة، مساء الاثنين، في مخيم جباليا شمالي القطاع.

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وحسب بيانات رسمية، فإن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي، منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ 862 قتيلا، بينهم أكثر من 416 قتيلا منذ بدء العملية العسكرية البرية الإسرائيلية.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.