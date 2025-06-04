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زيلينسكي يطلب هدنة والكرملين يربط المفاوضات بتقييم المذكرتين

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy speaks to journalists during a press conference in Kyiv, Ukraine, on Wednesday, June 4, 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
زيلينسكي يسعى إلى هدنة تمهيدا للقاء بوتين (أسوشيتد برس)
4/6/2025-|آخر تحديث: 21:20 (توقيت مكة)

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء وقف إطلاق النار إلى حين ترتيب لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حين ربط الكرملين تحديد موعد المفاوضات المقبلة بتقييم المذكرتين اللتين تبادلهما البلدان.

وقال زيلينسكي في إفادة صحفية في كييف "اقتراحي الذي أعتقد أن شركاءنا سيدعمونه هو أن نطرح على الروس وقف إطلاق النار إلى أن يجتمع الزعيمان".

ولم تحرز محادثات السلام التي أجريت في الثاني من يونيو/حزيران الجاري مع روسيا في إسطنبول تقدما يذكر نحو إنهاء الحرب الدائرة منذ 3 سنوات في أوكرانيا، باستثناء تبادل مقترحات ووضع خطة لتبادل كبير لأسرى الحرب، والتي أكد زيلينسكي أنها ستتم هذا الأسبوع.

وأضاف زيلينسكي أنه "لا جدوى" من مواصلة محادثات إسطنبول بتشكيلة الوفدين الحالية، داعيا لإجراء محادثات مع فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف "نحن مستعدون للتبادل، ولكن مواصلة الاجتماعات الدبلوماسية في إسطنبول على مستوى لا يمكنه توفير حلول هي باعتقادي أمر لا جدوى منه".

BERLIN, GERMANY - MAY 28: German Chancellor Friedrich Merz (R) and Ukrainian President Volodymyr Zelensky speak to the media following talks at the Chancellery on May 28, 2025 in Berlin, Germany. Merz recently said he will allow Ukraine to use German weapons to hit targets deep inside Russia. Germany is the second biggest supplier of military aid to Ukraine after the United States. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
زيلينسكي (يسار) خلال ندوة صحفية مع المستشار الألماني (غيتي)

الكرملين يشترط

في هذه الأثناء، صرحت الرئاسة الروسية اليوم الأربعاء بأن موعد جولة المفاوضات المقبلة مع أوكرانيا سيتم تحديده بعد تقييم مسودتي المذكرتين اللتين قدمهما كل بلد إلى الآخر.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في موسكو، وذكر فيها أن الجانبين الروسي والأوكراني تبادلا أول أمس الاثنين مسودتي مذكرتين تتضمنان رؤية كل منهما لإنهاء الحرب الدائرة بينهما منذ 3 أعوام.

وقال بيسكوف إنه من الواضح أن تقييم المسودتين يتطلب وقتا، وموعد جولة المفاوضات الجديدة سيحدد عندما تكون الأطراف مستعدة.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا يجب ألا تنساق وراء استفزازات أوكرانيا الإجرامية، وعليها أن تستغل المفاوضات وكل الوسائل لتحقيق أهداف الحرب.

وأول أمس الاثنين، استضافت إسطنبول جولة ثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية الرامية إلى إنهاء الحرب واتفق الطرفان خلالها على المضي قدما في تبادل الأسرى، وقدّم الجانب الروسي مذكرة تتضمن رؤيته لوقف إطلاق النار.

وأعلن فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي في مفاوضات إسطنبول أن الجانب الأوكراني قدّم مسودة مذكرة تتعلق بحل الأزمة وإحلال السلام بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.

ISTANBUL, TURKEY - JUNE 2: (EDITOR’S NOTE: This Handout image was provided by a third-party organization and may not adhere to Getty Images’ editorial policy.) In this handout image provided by the Turkish Ministry of Foreign Affairs, members of Ukrainian and Russian delegations attend peace talks presided over by Turkish Foreign Minister Hakan Fidan (center) on June 2, 2025 at Ciragan Palace in Istanbul, Turkey. Fidan is flanked by Chief of Turkish General Staff General Metin Gürak (2nd from left) and head of Turkish Intelligence Ibrahim Kalin (2nd from right). Ukraine's President Volodymyr Zelensky said on Sunday he would send a delegation to Istanbul for a second round of peace negotiations with Russia, even as fighting escalates between the two sides. Also on Sunday, Ukraine struck Russian air bases in a series of bold drone attacks, after Russia launched a record number of drones against Ukraine overnight Saturday, in addition to a missile strike that killed 12 Ukrainian military personnel and injured 60 others. (Photo by Turkish Ministry of Foreign Affairs viaGetty Images)
إسطنبول احتضنت الجولة الماضية من المفاوضات الروسية الأوكرانية (غيتي)

مساعدات ألمانية

وعلى صعيد آخر، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس للصحفيين إن برلين ستطلق مبادرة جديدة لجلب المزيد من الدفاعات الجوية لأوكرانيا.

وأضاف بيستوريوس أنهم يمارسون ضغوطا على الولايات المتحدة ودول أخرى لجمع المزيد من التبرعات من صواريخ باتريوت أو منظومات الدفاع الجوي المماثلة لأوكرانيا.

وقال الوزير الألماني إن النجاح العسكري لروسيا في الحرب التي تشنها على أوكرانيا ليس وشيكا ولا متوقعا.

المصدر: وكالات

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