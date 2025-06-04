زيلينسكي يطلب هدنة والكرملين يربط المفاوضات بتقييم المذكرتين

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء وقف إطلاق النار لحين ترتيب لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما ربط الكرملين تحديد موعد المفاوضات القادمة بتقييم المذكرتين اللتين تبادلهما البلدان.

وقال زيلينسكي في إفادة صحفية في كييف "اقتراحي، الذي أعتقد أن شركاءنا سيدعمونه، هو أن نطرح على الروس وقف إطلاق النار إلى أن يجتمع الزعيمان".

ولم تحرز محادثات السلام التي جرت في 2 يونيو/حزيران مع روسيا في إسطنبول تقدما يُذكر نحو إنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا، باستثناء تبادل مقترحات ووضع خطة لتبادل كبير لأسرى الحرب، والتي أكد زيلينسكي أنها ستتم هذا الأسبوع.

وأضاف زيلينسكي أنه "لا جدوى" من مواصلة محادثات إسطنبول بتشكيلة الوفدين الحالية، داعيا لإجراء محادثات مع فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف "نحن مستعدون للتبادل، ولكن مواصلة الاجتماعات الدبلوماسية في إسطنبول على مستوى لا يمكنه توفير حلول، هو باعتقادي أمر لا جدوى منه".

الكرملين يشترط

في هذه الأثناء صرّحت الرئاسة الروسية الأربعاء، بأن موعد جولة المفاوضات المقبلة مع أوكرانيا سيتم تحديده بعد تقييم مسودتي المذكرتين اللتين قدمهما كل بلد للآخر.

إعلان

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين في موسكو، وذكر فيها أن الجانبين الروسي والأوكراني تبادلا الاثنين مسودتي مذكرتين تتضمنان رؤية كل منهما لإنهاء الحرب الدائرة بينهما منذ 3 أعوام.

وقال بيسكوف: من الواضح أن تقييم المسودتين يتطلب وقتًا، وموعد جولة المفاوضات الجديدة سيُحدد عندما تكون الأطراف مستعدة.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا يجب ألا تنساق وراء استفزازات أوكرانيا الإجرامية وعليها أن تستغل المفاوضات وكل الوسائل لتحقيق أهداف الحرب.

والاثنين، استضافت إسطنبول جولة ثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية الرامية لإنهاء الحرب واتفق الطرفان خلالها على المضي قدما في تبادل الأسرى، وقدم الجانب الروسي مذكرة تتضمن رؤيته لوقف إطلاق النار.

وأعلن فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي بمفاوضات إسطنبول، أن الجانب الأوكراني قدّم مسودة مذكرة تتعلق بحل الأزمة وإحلال السلام بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.

مساعدات ألمانية

على صعيد آخر قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس للصحفيين إن برلين ستطلق مبادرة جديدة لجلب المزيد من الدفاعات الجوية لأوكرانيا.

وأضاف بيستوريوس أنهم يمارسون ضغوطا على الولايات المتحدة ودول أخرى لجمع المزيد من التبرعات من صواريخ باتريوت أو منظومات الدفاع الجوي المماثلة لأوكرانيا.

وقال الوزير الألماني إن النجاح العسكري لروسيا في الحرب التي تشنها على أوكرانيا ليس وشيكا ولا متوقعا.