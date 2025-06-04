قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الرئيس الصيني شي جين بينغ عنيد و"من الصعب للغاية إبرام اتفاق معه".

وذكر ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال "أحب الرئيس الصيني شي، لطالما أحببته وسأظل، لكنه عنيد للغاية ومن الصعب للغاية إبرام صفقة معه".

وليست المرة الأولى التي يصف فيها ترامب زعيما أجنبيا يخالفه بالعناد بعد معارضته لخططه وقراراته.

وقال ترامب الجمعة الماضية إن كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتسمان بالعناد، وذلك مع سعيه لإنهاء الحرب في أوكرانيا تحقيقا لواحد من أبرز وعوده الانتخابية التي لم يف بها حتى اليوم رغم مرور أشهر على عودته للبيت الأبيض.

محادثات متعثرة

ويخوض ترامب ما يصفها محللون بالحرب التجارية الكبرى مع الصين، على خلفية رفع الرسوم الجمركية المتبادل بين البلدين.

وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس الماضي أن المحادثات التجارية بين بلاده والصين "متعثرة قليلا"، رغم التوصل قبل أسابيع إلى اتفاق مبدئي خفّف من حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت بكين وواشنطن اتفقتا الشهر الماضي على خفض مؤقت ومتبادل للرسوم الجمركية التي تثقل كاهل الطرفين لمدة 90 يوما عقب محادثات بين كبار مسؤوليهما في جنيف.