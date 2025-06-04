تجربة متميزة وقفت عليها الجزيرة نت خلال زيارتها للكلية الإسلامية العالمية في جامعة كريك Krirk University بالعاصمة التايلندية بانكوك تتعلق ببرنامج تدريبي خاص نظمته الكلية للمقدمين على الحج والعمرة.

العشرات من المسلمين التايلنديين حرصوا على الالتحاق بهذا البرنامج قبل توجههم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج التي تبدأ رسميا غدا الخميس بوقفة عرفات في 9 ذي الحجة لهجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

البرنامج -الذي ينظمه قسم إدارة الأعمال الإسلامية سنويا قبل مناسك الحج- يستهدف من ناحية تخريج كوادر مؤهلة قادرة على إدارة أفواج الحجاج والإشراف على أدائهم للمناسك، مما يمكنهم من أداء هذا العمل بشكل مثمر والارتقاء بخدمات الحج التايلندية إلى مستوى متميز.

من ناحية أخرى، يستهدف البرنامج توعية الحجاج وتدريبهم على أداء مناسك الحج، سواء بشكل نظري أو باستخدام وسائل عملية للمحاكاة، وذلك حسب ما ذكر للجزيرة نت الدكتور شاكرين نائب عميد الكلية الإسلامية العالمية.

وأوضح المتحدث للجزيرة نت أن كثيرا من المسلمين في تايلند يفضلون استخدام أسماء عربية للشهرة بالتوازي مع أسمائهم باللغة التايلندية، وفي حالتنا هذه فهو يحمل باللغة العربية اسم "شاكرين"، في حين أن اسمه التايلندي هو ساراووت لئسن.

برنامج الدورة

كما تحدثت للجزيرة نت الدكتورة بيرادا وانغ سوه، وهي أستاذة إدارة الأعمال الإسلامية في الجامعة ومن المحاضرين في برنامج الحج والعمرة مثلها في ذلك مثل الدكتور شاكرين.

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وأوضحت بيرادا أن برنامج الحج يتضمن أيضا تدريب مشرفي الحج على تنظيم الندوات، وتخطيط برامج الإرشاد السياحي، مع تعزيز روح الخدمة العامة في المجتمع الإسلامي.

وفيما يخص برنامج الدورة التدريبية للحجاج قالت إنه يتضمن 6 محاور هي:

مبادئ الحج وأهميته.

خطوات الحج.

آداب واحتياطات أداء المناسك.

إرشادات للعناية بالصحة البدنية والنفسية أثناء السفر.

أدوار وواجبات مديري الحج.

توضيح تفاصيل برنامج السفر.

كما تحدث للجزيرة نت نواوي أراوان، وهو أحد المشاركين في البرنامج التدريبي، مؤكدا أنه استفاد كثيرا منه قبل السفر، حيث ساعده على فهم خطوات الرحلة وأحكامها فهما صحيحا ومكنه من الاستعداد جسديا ونفسيا وروحيا لأداء الفريضة.

وأضاف أراوان أنه استفاد أيضا من تركيز البرنامج على توضيح الحكمة الدينية من مناسك الحج.

يذكر أن عدد سكان مملكة تايلند الواقعة في جنوب آسيا يبلغ 72 مليون نسمة، أغلبيتهم من البوذيين، مقابل أقلية تبلغ نحو 7.5 ملايين مسلم يعيش معظمهم في جنوب البلاد ويعمل عديد منهم في العاصمة بانكوك.