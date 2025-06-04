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بالصور.. الحجاج في طريقهم إلى منى لقضاء يوم التروية

Pilgrims prepare to ride a bus from Mecca to Arafat, during the annual Hajj pilgrimage, in the Muslim holy city of Mecca, Saudi Arabia, Wednesday, June 4, 2025. (AP Photo/Amr Nabil)
الحجاج بدؤوا صباح اليوم التوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية (أسوشيتد برس)
4/6/2025

بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام مع ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الأربعاء (الثامن من ذي الحجة 1446هـ، الموافق 4 يونيو/حزيران 2025) التوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، في مستهل مناسك الحج، استعدادا للوقوف بعرفة غدا، وسط أجواء روحانية تغمرها الطمأنينة، وتنظيم ميداني دقيق تشرف عليه الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

Muslim worshippers arrive at a camp housing pilgrims in Mina near Islam's holy city of Mecca on June 3, 2025, ahead of the annual Hajj pilgrimage.
مشعر منى يشهد منذ ساعات الصباح توافدا متزايدا لقوافل الحجاج من مكة (الفرنسية)

وتشهد الطرق المؤدية من مكة إلى منى حركة متواصلة لقوافل الحجاج، سيرا على الأقدام أو بالحافلات، في مشهد إيماني تتعالى فيه أصوات التلبية وتتناثر فيه دموع الرجاء، بينما تسير القلوب قبل الأقدام في رحلة يتجدد فيها العهد مع الله.

Algerian pilgrims ride a bus from Mecca to Arafat, during the annual Hajj pilgrimage, in the Muslim holy city of Mecca, Saudi Arabia, Wednesday, June 4, 2025. (AP Photo/Amr Nabil)
وزارة الحج والعمرة تؤكد أن خطة التصعيد تسير بانسيابية وفق الجدول الزمني (أسوشيتد برس)

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان صباح اليوم، أن عملية تصعيد الحجاج إلى منى تسير وفق الخطة الزمنية المعدة مسبقا، وبانسيابية كاملة عبر منظومة نقل متكاملة تشمل الحافلات الترددية ومسارات المشاة المدعومة بفرق الإرشاد والتوجيه.

يوم التروية أول أيام الحج الفعلية، حيث يبدأ الحجاج بالإحرام من مكة (أسوشيتد برس)

ويُعد يوم التروية أول أيام الحج الفعلية، حيث يبدأ الحجاج بالإحرام من مكة (إن لم يكونوا قد أحرموا سابقا)، ويتوجهون إلى مشعر منى لقضاء هذا اليوم في الذكر والدعاء، اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قبل الانطلاق غدا الخميس إلى صعيد عرفات للوقوف في الركن الأعظم من مناسك الحج.

Tents housing Muslim pilgrims are pictured in Mina near Islam's holy city of Mecca ahead of the annual Hajj pilgrimage on June 1, 2025.
الخيام المجهزة وضعت في منى لاستقبال الحجاج ولتسهيل الخدمات الأساسية لهم (الفرنسية)

كما استكملت الجهات السعودية المعنية تجهيز أكثر من 100 ألف خيمة مكيفة في مشعر منى، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في يوم التروية والمبيت ليلا، في إطار خطة خدمية شاملة تراعي السلامة والراحة والتنظيم.

A journalist recites prayers at the Grand Mosque in the holy city of Mecca, Saudi Arabia, June 3, 2025. REUTERS/Khaled Abdullah
الحجاج يرددون التلبية والدعاء أثناء سيرهم نحو المشعر في أجواء روحانية مؤثرة (رويترز)

وقد سُمّي "يوم التروية" بهذا الاسم لأن الحجاج في العهود السابقة كانوا يتزودون فيه بالماء قبل التوجه إلى عرفات، حيث لم تكن هناك مصادر للمياه، أما اليوم فقد أصبح رمزا لبداية التهيؤ الروحي وامتلاء القلوب بالإيمان قبل اللقاء الكبير في عرفات.

A worker distributes free Zamzam water, water from the holy well of Zamzam, to a pilgrim outside the Grand Mosque, during the annual hajj pilgrimage, at the holy city of Mecca, Saudi Arabia, Tuesday, June 3, 2025. (AP Photo/Amr Nabil)
الحجاج سيقضون ليلتهم في منى استعدادا للانطلاق فجر الخميس إلى عرفات (أسوشيتد برس)

وفي طريق الحجاج إلى منى، حيث بدت ملامح التأثر واضحة على وجوه كثيرين، فهذه الرحلة ليست مجرد تنقل، بل عبور داخلي إلى الله.

Muslim pilgrims disembark a bus in Mina near Islam's holy city of Mecca on June 3, 2025, ahead of the annual Hajj pilgrimage.
الحافلات الترددية والممرات المخصصة للمشاة ساعدت على تسهيل انتقال الحجاج (الفرنسية)

ويختلط صوت الحافلات بصوت التلبية، وتغدو الدروب المعبدة بالشوق والنية الصادقة هي المسار الحقيقي للحج.

Muslim worshippers are offered tea as they arrive at a camp housing pilgrims in Mina near Islam's holy city of Mecca on June 3, 2025, ahead of the annual Hajj pilgrimage.
الجهات المختصة نشرت الآلاف من أفرادها لتنظيم حركة الحجاج وضمان سلامتهم (الفرنسية)

وتتواصل عمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر منى خلال الساعات القادمة، حيث يُتوقع اكتمال وصولهم مع مساء اليوم داخل المشعر.

صعيد عرفات ينتظر غدا الركن الأعظم من الحج في الوقفة الكبرى التي تختزل جوهر الشعيرة (أسوشيتد برس)

ويبيت الحجاج في منى تمهيدا للانطلاق فجر غد الخميس إلى صعيد عرفات، لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، في الوقفة الكبرى التي تمثل ذروة الشعائر وأبرز محطات هذا الركن الخامس من أركان الإسلام.

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المصدر: الجزيرة + وكالات

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