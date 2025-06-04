الدويري: هذا سبب نجاعة عمليات المقاومة وارتفاع وتيرتها شمالي غزة

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن عمليات المقاومة ارتفعت وتيرتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة شمالي قطاع غزة، بسبب امتلاك المقاتلين حرية حركة أكبر بعد رفع القيود المفروضة، وفق وصفه.

وأوضح الدويري -في تحليله المشهد العسكري بغزة- أن عمليات المقاومة تتصاعد من بيت لاهيا وجباليا شمالا، مرورا بحيي الشجاعية والتفاح شرقي غزة، وانتهاءً بخان يونس ورفح جنوبا.

ووفق الخبير العسكري، فإن كمائن المقاومة المركبة "أفضت إلى نتائج جيدة وأعطت مساحة للمقاومين لتوظيف القدرات العسكرية المتاحة من أجل التعامل مع قوات جيش الاحتلال".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد من تفجير مقاتليها جيبا إسرائيليا من نوع "همر" بعبوة شديدة الانفجار في موقع مستحدث لقوات الاحتلال شرقي غزة.

كما أعلنت سرايا القدس تنفيذ مقاتليها ما وصفته بـ"كمين هندسي" استهدف آلية عسكرية إسرائيلية شمال غربي بيت لاهيا.

وأرجع الدويري نجاعة عمليات المقاومة وارتفاع وتيرتها إلى أنها وقعت في مناطق تخلو من السكان، لذلك أصبحت دائرة حركة ومناورة المقاتلين أوسع.

وشدد على أنه يتحدث وفق مقاربة عسكرية بحتة، إذ يملك المقاتل "حرية الحركة في منطقة خالية من السكان، ويستطيع وقتها تنفيذ ما يشاء في عمق قوات الاحتلال، ولا يخشى رد فعل إسرائيليا جنونية باتجاه المدنيين".

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وأشار إلى أن عمليات المقاومة تأتي في سياق عمليات "حجارة داود" التي أطلقتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- ردا على عملية "عربات جدعون" العسكرية الإسرائيلية.

وخلص إلى أن عمليات المقاومة "لا تحدث خلف خطوط الاحتلال، وإنما في عمق المنطقة الدفاعية للقوات المهاجمة".

بدورها، أعلنت كتائب القسام -اليوم الأربعاء- استهداف مقاتليها دبابة من طراز "ميركافا" وجرافة عسكرية من نوع "دي 9" بقذيفتي "الياسين 105" في منطقتي معن وقيزان النجار جنوبي خان يونس (جنوب قطاع غزة).