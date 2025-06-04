إحباط تهريب فطر سام إلى مختبرات أميركية واعتقال صينيين بتهمة "الإرهاب الزراعي"

أعلنت السلطات الأميركية أمس الثلاثاء عن إحباط محاولة تهريب فطر سام إلى مختبرات جامعة ميشيغان، وتوجيه اتهامات لصينيين على علاقة بالقضية.

ووجهت السلطات الأميركية تهمًا لكل من يونتشينغ جيان، وزونيونغ ليو؛ تشمل التآمر، والتهريب، وتقديم بيانات كاذبة، وتزوير تأشيرات.

وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) فقد عُثر في هاتف المتهمين على مقالة علمية حول حرب الأمراض النباتية وعبارات مثيرة للشك.

وأفاد المكتب بأن الرسائل بين المتهمين تشير إلى أن جيان كانت تتعامل بالفعل مع الفطر السام داخل المختبر قبل محاولة تهريبه.

وبحسب مكتب التحقيقات الفدرالي، فإن الفطر المكتشف قادر على إصابة محاصيل رئيسية مثل القمح والأرز والشعير والذرة، ويمكن أن يتسبب بأمراض للبشر والمواشي، وتصنفه الدوريات العلمية سلاحا محتملا في "الإرهاب الزراعي".

ووصف المدعي العام الأميركي جيروم غوردون الحادثة بأنها تهديد خطير للأمن القومي، خصوصًا أن أحد المتهمين عضو مخلص في الحزب الشيوعي الصيني حسب قوله.