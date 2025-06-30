810 شهداء فلسطينيين في منشآت الأونروا منذ بدء الحرب على غزة

تجاوزت حصيلة الشهداء المحتمين بمنشآت تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) 810 فلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت الأونروا -على حسابها على منصة إكس– أنه أبلغ عن أكثر من 860 حادثة طالت منشآتها بالقطاع والموجودين فيه منذ بدء الحرب، مشيرة إلى أن أكثر من 310 من منشآتها تأثرت بحوادث مرتبطة بالأعمال العسكرية.

ومن جانبه، أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة المواصي (غربي خان يونس) مما أسفر عن مقتل أُسرٍ بأكملها، رغم تصنيف المنطقة بأنها آمنة.

وأشار المكتب إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل إصدار أوامر للمدنيين الفلسطينيين بالانتقال إلى ما يسميه "الملاجئ المعروفة" في المواصي، رغم افتقارها للبنية التحتية الأساسية.

كما أوضح المكتب أن القوات الإسرائيلية لم تقدم أي مبررات معلنة للهجمات التي استهدفت الخيام، ولم تُصدر أي بيانات تشير إلى استهدافها عناصر مسلحة أو مواقع عسكرية في المنطقة.

وتقدم الأونروا مجموعة واسعة من الخدمات للاجئين الفلسطينيين تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات، بالإضافة إلى التمويل الصغير والاستجابة للطوارئ.

وأعلنت الوكالة سابقا مقتل العشرات من موظفيها بقصف إسرائيلي، كما أغلقت سلطات الاحتلال مقرها في القدس المحتلة مطلع العام الجاري.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفعت عن الأونروا الحصانة القضائية التي كانت تحميها، وذلك بعد نحو عام على وقف واشنطن تمويل هذه المنظمة الأممية.